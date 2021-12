Raoul Hedebouw devient président du PTB: "Les fachos et les nationalistes veulent diviser, on ne se laissera pas faire"

Raoul Hedebouw deviendra président du PTB ce dimanche, en succédant à Peter Mertens. Son parti nourrit de grandes ambitions au nord du pays, où le Liégeois sera aux prises avec la N-VA et le Vlaams Belang.

Le congrès statutaire du PTB se choisira un nouveau président de parti, ce dimanche, en la personne de Raoul Hedebouw. Son parti, nommé PVDA au nord du pays, y nourrit de grandes ambitions.

Il ira débattre "avec plaisir" avec Bart De Wever "pour lui dire ce que je pense de sa politique antisociale, du fait de diviser pour mieux régner", annonce-t-il, insistant sur l’identité belge du PTB, qui a lancé une campagne sur la thématique "We are one".

"L’essentiel, c’est qu’on se sent foncièrement belges. Ce sont les nationalistes qui collent des étiquettes. Moi, quand je vais parler en Flandre, je vais parler la classe travailleuse. Je ne suis pas en déplacement", indique-t-il d’ailleurs.