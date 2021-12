L’ouverture du centre de vaccination de Dour prolongée jusqu’à fin février minimum

Depuis son ouverture le 12 novembre dernier, le centre de vaccination de Dour tourne à plein régime.

C’était dans les petits papiers depuis plusieurs jours, c’est désormais chose faite: l’ouverture du centre de vaccination de Dour est prolongée jusqu’à fin février minimum. Une bonne nouvelle pour les habitants de l’entité et des communes voisines à une période où la pandémie reprend de plus belle. L’antenne de vaccination, située à la rue de France à Dour, ne désemplit pas depuis son ouverture le 12 novembre dernier. De nombreux rendez-vous sont d’ailleurs déjà pris pour le mois de décembre. Ce mercredi, plus de 750 vaccins avaient été promulgués aux habitants.

C’est l’Aviq qui s’est chargé d’annoncer la bonne nouvelle à Carlo Di Antonio, bourgmestre de Dour. " L’antenne de vaccination du Belvédère est prolongée jusque minimum fin février", annonce Carlo Di Antonio. " Nous avons reçu la confirmation de l’Aviq ce mercredi. C’est donc à cet endroit que les citoyens de Dour et des environs pourront se rendre, durant les trois prochains mois, afin de recevoir leur dose de rappel (troisième dose)."

Pour recevoir ces doses de rappel, les citoyens doivent attendre leur code afin de pouvoir s’inscrire via la plateforme: www.jemevaccine.be. La priorité est pour le moment donnée aux personnes âgées ainsi qu’aux personnes exerçant dans le médical et le paramédical. En revanche, pour recevoir sa première dose au sein de l’antenne de vaccination de Dour, aucun rendez-vous n’est nécessaire. Il faudra simplement s’y rendre entre 8 et 18 h les mercredis, jeudis, vendredis ou samedis.

De nombreuses personnes non-vaccinées se rendent d’ailleurs au centre de vaccination du Belvédère de Dour. " Pas mal de premières doses sont promulguées depuis l’ouverture", indiquait le Docteur Hubert Pépin, responsable du centre de vaccination de Dour. Au total, ce sont près de 600 personnes qui s’y rendent quotidiennement afin de recevoir une dose de vaccin. Ce mercredi, les chiffres étaient encore à la hausse. " Ce mercredi, 750 vaccins y ont été délivrés", indique Carlo Di Antonio.

À quelques heures de nouvelles annonces du CODECO, nombreux sont ceux qui espèrent que cette ouverture prolongée permettra le retour rapide à une vie normale. En attendant, tout porte à croire que des mesures encore plus restrictives seront prochainement annoncées. Suspens…