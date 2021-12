Transport d’éléments d’une ancienne centrale française via les Pays-Bas et la Belgique

Un navire contenant des éléments de l’ancienne centrale nucléaire française de Fessenheim naviguera durant le week-end via la France, les Pays-Bas et la Belgique, par le Rhin, la Waal et les eaux de la Zélande, jusqu’à Dunkerque.

Il s’agit de pièces d’anciens générateurs de vapeur dont l’intérieur est légèrement radioactif et qui ont été complètement scellées, indique vendredi l’Autorité néerlandaise de sûreté nucléaire et de radioprotection (ANVS).

Le transport consiste en six éléments provenant de l’ancienne centrale nucléaire de l’entreprise énergétique française EDF (Électricité de France) de Fessenheim, qui a été fermée en 2020.

Les matières radioactives sont normalement transportées par voie ferroviaire ou routière. Mais, en raison de la taille des composants, cela n’est pas possible cette fois. Les différents éléments sont trop volumineux pour être transportés par voie terrestre et ne peuvent être acheminés directement vers un port maritime français par voie fluviale à travers la France. Le transport se fait donc via l’Allemagne, les Pays-Bas et la Belgique vers la ville côtière de Dunkerque.

À terme, les pièces seront envoyées à une entreprise suédoise spécialisée dans le traitement des matières radioactives. Ce transport est le premier d’une série de trois.