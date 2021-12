Marc Van Ranst sceptique après le Codeco du vendredi 3 décembre 2021: "On ne combat pas une épidémie avec de l’espoir"

Margot Cloet: "La courbe va baisser beaucoup plus lentement que nécessaire"

"Nous constatons qu’une fois de plus, des recommandations importantes du GEMS ne sont pas suivies", regrettait pour sa part la directrice de Zorgnet-Icuro, coupole flamande des hôpitaux et organisations de soins, à la suite du Codeco. "Nous savons qu’en conséquence, la courbe va baisser beaucoup plus lentement que nécessaire pour pouvoir reprogrammer les soins différés. Les admissions dans les unités de soins intensifs continueront d’augmenter pendant au moins dix jours. La situation reste donc précaire et le risque que nous devions faire des choix difficiles reste bien réel", ajoute Margot Cloet.

Si elle déplore le statu quo des mesures dans le domaine de l’horeca, elle se dit satisfaite des mesures prises au niveau scolaire même si "elles laissent encore deux semaines au virus pour circuler dans les écoles". Margot Cloet souligne qu’il est important que les mesures soient maintenues pendant une période suffisamment longue et qu’elles soient correctement observées par tous. "L’efficacité des mesures dépendra de la façon dans laquelle elles seront observées dans la pratique", insiste-t-elle. "Nous devons également continuer à sensibiliser les gens à l’utilisation des autotests. Ils sont très efficaces pour permettre aux contacts dans la sphère privée de se dérouler en toute sécurité."