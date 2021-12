Inondations: les avis étrangement divergents sur "l’effet vallée"

Si on n’a pas évacué Verviers, c’est parce qu’on se fiait à un "effet vallée". Alors que plusieurs témoignages ont indiqué que ce concept avait été émis par le Centre régional de crise, son directeur assure que ce n’est pas le cas.

"Je suis étonné de votre réponse… Tout ce que nous avons entendu lors de nos auditions mène au Centre régional de crise concernant l’effet vallée, et vous dites que ce n’est pas vous…"

Le député PTB Julien Liradelfo n’était pas le seul commissaire à être surpris des propos de Simon Riguelle, le directeur du Centre régional de crise, ce jeudi à la commission d’enquête du parlement wallon sur les inondations de la mi-juillet.

Pour faire bref, cet "effet vallée" est l’idée selon laquelle Verviers ne risquait pas d’être inondée, car les abondantes quantités d’eau qui se déversaient depuis le plateau des Fagnes via la Vesdre allaient se répartir, s’étaler progressivement dans la vallée. On sait ce qui est en réalité advenu avec une montée rapide et violentes des eaux et des phénomènes de "vagues" dévastateurs.

Or, c’est sur base des informations au sujet de cet "effet vallée" que la décision a été prise de ne pas évacuer le centre de Verviers. C’est ce qui ressort de précédentes auditions (mais aussi de documents) de bourgmestres, de la gouverneure faisant fonction de la Province de Liège ou encore de responsables de services de secours.

Par deux fois la zone de secours a reçu un avis selon lequel il ne fallait pas évacuer Verviers car il y aurait un effet vallée, abondait Marie-Martine Schyns (cdH). "Et la gouverneure nous a expliqué que c’est l’agent de garde du Centre régional de crise qui est venu avec ce concept d’effet vallée. La clarté doit être faite sur ce point!"

Cette clarté ne viendra pas de Simon Riguelle. Car le directeur du Centre régional de crise l’assure: "J’ai questionné mon agent et il n’avait aucune connaissance de cet effet vallée. Il n’aurait donc pas pu dire ça." Et d’ajouter en visant sans les nommer, ceux qui se sont fiés à ce concept d’effet vallée: "Quand on entend dire ça “via, via…”, ne pas vérifier est un peu limite."

Ce qui faisait bondir le député Liradelfo: "Vous nous dites que c’est aux bourgmestres ou à la province de vérifier?! Mais il faut quand même savoir qui a foiré dans cette communication qui a mené à la non-évacuation de Verviers!"

Anne Kelleter n’était pas moins étonnée de ces divergences.

"Si cette information sur l’effet vallée ne vient pas de vous, qui a alors cette expertise?, demandait la député écolo d’Eupen. Car les communes se sont fiées à ça."