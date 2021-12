Codeco du 3 décembre 2021: soulagement pour le secteur horeca, qui peut continuer à travailler jusqu’à 23h

Le secteur horeca se montre soulagé que le Comité de concertation ait décidé de ne pas prendre de mesure supplémentaire dans les restaurants et cafés. Ceux-ci vont vraisemblablement pouvoir continuer à travailler jusqu’à 23h.

"Le gouvernement tient ses promesses et a tenu bon face aux virologues qui jouent au yoyo avec les entreprises", a déclaré Fabian Hermans, président de la Fédération Horeca Bruxelles.

Les établissements redoutaient plus que tout une fermeture à 20h qui aurait signifié un pas de plus vers la faillite du secteur. "Depuis un mois, on perd 50% de notre chiffre d’affaires par rapport à 2019", déplore ainsi Fabian Hermans. "Pourtant, on avait connu une belle reprise pendant l’été et en septembre. Les bars, on n’en parle pas. Comment voulez-vous résister?"

En Wallonie, même son de cloche, la fermeture à 23h des établissements occasionne des pertes de chiffre d’affaires de 30 à 50% selon les lieux, note Pierre Poriau, secrétaire général d’Horeca Wallonie.

"La fermeture à 20h préconisée par les experts aurait été injustifiée", défend pour sa part Daniel Cauwel, président du SDI, la Fédération patronale interprofessionnelle. "Les restaurants ne sont pas responsables de la propagation du virus, leur chiffre d’affaires est déjà en berne et ils ont consenti les investissements nécessaires pour accueillir leur clientèle dans le respect des règles sanitaires."

Le secteur demande désormais que des mesures adéquates de soutien soient prises et souligne l’importance d’accomplir la vaccination de la population pour sortir de la crise.