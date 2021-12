Kompany avant Anderlecht-Zulte: "N’oubliez pas que Zirkzee a déjà marqué 15 buts"

Le coach d’Anderlecht espère surfer sur les deux victoires d’affilée et en décrocher une troisième dimanche.

Victoire à Charleroi. Victoire à Seraing. Et deux fois avec plus de caractère que de contenu. Vincent Kompany en est bien conscient et compte accrocher une nouvelle fois les trois points lors de la réception de Zulte Waregem (dimanche à 16h).

"Gagner doit devenir une habitude pour nous", martèle-t-il. "Cela doit être dans notre culture. On n’y est pas encore du tout mais cette culture de la gagne vient au fil des victoires. Nous devons, à chaque match et chaque entraînement, vouloir l’emporter et ne rien lâcher."

Les deux matchs peuvent faire d’autant plus de bien que les victoires ont été acquises au mental.

"Chaque victoire est un déclic en vue de la prochaine. Tenir un rythme et le transformer en victoire est plus difficile qu’on le pense. J’espère y parvenir."

Deux paramètres seront importants: éviter les erreurs défensives et marquer des buts. Joshua Zirkzee devra faire mieux que lors des derniers matchs. Son coach l’a défendu.

"Je ne sais pas si on peut appeler ça une méforme. Parfois, il ne faut pas marquer des buts pour faire un bon match. Zirkzee en est déjà à 15 buts cette saison (8 à Anderlecht et 7 avec les U21 néerlandais). S’il continue à ce rythme, on pourra dire qu’il a de fameuses statistiques en fin de saison. Je sais qu’un attaquant titulaire aura, vu notre équipe, des occasions. Et n’oubliez pas son âge. Il a 20 ans. On est passé par les mêmes questions avec Nmecha qui était un peu plus âgé. Il sait qu’il a des défauts et travaille à les gommer en mettant en avant ses qualités."

Deux autres bonnes nouvelles pour Vincent Kompany: il a récupéré Olsson et Refaelov. "Ils sont prêts à jouer et j’espère qu’ils seront à 100% de leurs capacités."