Sans Van Cleemput et Zedadka, Charleroi se prépare au choc wallon: "L'excitation doit nous stimuler et nous aider à nous surpasser"

Edward Still ne peut toujours pas compter sur son défenseur central.

À 48 heures du déplacement à Sclessin, le technicien carolo n'a pas voulu miser sur un coup de bluff.

"Jules Van Cleemput ne sera pas dans la sélection ce week-end. Il ressentait des nouvelles douleurs à la cheville et ne pourra être disponible les dix prochains jours. Karim Zedadka ne pourra pas non plus être là. Il a effectué un faux mouvement au niveau des adducteurs. Il a ressenti une douleur vive mais ce n'est pas grave. Tout est sous contrôle. On l'a mis au repos par prudence."

Sans leur défenseur, les Zèbres éprouvent des difficultés à trouver une stabilité. "Il a commencé la saison avec pas mal de doutes mais son recentrage dans une défense à trois lui a fait du bien à lui et il l'a bien redonné à l'équipe. Défensivement, il apporte un équilibre avec son impact physique. Au niveau des transitions, il gère parfaitement ce domaine. Il est en plus toujours pro actif. Comme tout bon joueur, son absence se fait ressentir", reconnaît-il."L'excitation est palpable avec un tel choc"Pas question pour autant d'incriminer la défaite d'Anderlecht à son remplaçant, Bessile. "Loïc a réalisé deux bonnes prestations. Contre les Mauves, c'est offensivement que l'on a pêché. Défensivement, nous avons été stables."

Le déplacement des Carolos dans un Sclessin très chaud constitue un bon test pour sa jeune équipe. "J'ai senti une excitation chez mes joueurs. L'excitation est palpable avec un tel choc. L'aspect émotionnel est important. Il faut utiliser cette énergie en notre faveur. L'excitation doit nous stimuler et nous aider à nous surpasser."