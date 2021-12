L'ancien rouche Daniel Opare en test à Seraing: "Ça peut être une opération gagnant-gagnant"

L’ancien défenseur du Standard et de l’Antwerp s’entraîne avec Seraing. Un accord pourrait intervenir prochainement.

Depuis plus d’une semaine, Daniel Opare s’entraîne à Seraing, où il est en test. Le défenseur ghanéen de 31 ans est sans club depuis la fin de son contrat à Zulte Waregem, en juillet dernier. Après le Standard (2010-14), l’Antwerp (2018-20) et Zulte (2020-21), Opare va-t-il jouer pour un quatrième club belge?

C’est bien possible qu’il rejoigne le noyau sérésien. Ça ne déplairait pas à Jordi Condom, en tout cas. "On se connaissait. Un jour, il m’a dit qu’il s’entraînait seul depuis la fin de son contrat. Il m’a demandé s’il était possible pour lui de venir s’entraîner avec nous. Et j’ai dit oui parce que je pense que cela peut être du gagnant-gagnant, estime l’entraîneur catalan. Il peut se remettre en forme au sein d’un collectif et nous, si on parvient à trouver un accord, on peut avoir un nouveau joueur."

Le Ghanéen (143 matchs de D1A dans les jambes), passé également par Porto, Besiktas, Lens et Augsburg, a beaucoup d’expérience à faire valoir. "Et c’est toujours ce qu’il nous manque. Il est aussi polyvalent parce qu’il peut jouer à gauche, à droite, dans l’entrejeu. Avec la CAN qui arrive, ça peut être une solution. Et c’est un joueur de qualité, qui peut être à 100% en 2 ou 3 semaines d’entraînement avec un groupe."