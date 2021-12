Covid: le nombre de cas dans les écoles au plus haut depuis le pic d’octobre 2020 (infographies)

Les contaminations au coronavirus explosent dans les écoles depuis la rentrée de la Toussaint. L’enseignement primaire est le plus touché. On fait le point.

Les chiffres des cas de Covid-19 n’avaient plus été communiqués depuis deux semaines. En cause: un nouveau système de recensement: "Depuis le 17 novembre, une nouvelle procédure de gestion des cas a été mise en place au sein des établissements scolaires de la FWB, en collaboration avec les différents acteurs du tracing", indique un communiqué de l’Office de la Naissance et de l’Enfance. "Désormais, la recherche des contacts à haut risque est réalisée par les call center des Régions wallonne et de Bruxelles-Capitale, directement avec les cas index, comme dans la société en général. Les équipes PSE ont toujours en charge l’échange d’information avec les directions d’écoles, le monitoring des cas au sein des écoles et la mise en place de mesures d’urgence (emergency brake, fermeture d’école) en collaboration avec l’AVIQ et la COCOM."

Lors du dernier rapport communiqué par l’ONE, on dénombrait 1.885 cas dans l’enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles. Il s’agissait alors d’une baisse de moitié par rapport au pic qui avait précédé les vacances de Toussaint.

Près de 4.000 cas dans les écoles en Fédération Wallonie-Bruxelles

Deux semaines plus tard, ce pic de 2021 est dépassé puisque 3.914 contaminations étaient recensées à la date du 28 novembre, selon les relevés des équipes de promotion de santé à l’école (PSE) en collaboration avec l’ONE. Il s’agit du plus haut total depuis le record de fin octobre 2020 (5.271) qui avait conduit à la fermeture des écoles pour deux semaines.

Pas étonnant dès lors que les écoles soient au cœur des discussions du Codeco de ce vendredi 3 décembre. Pour rappel, la fermeture des écoles est notamment envisagée sur suggestion des experts du GEMS.

Des nouvelles mesures ont toutefois déjà été mises en place puisque le protocole de mise en quarantaine des classes a été adapté dès lundi 29 novembre. La ministre de l’Éducation Caroline Désir expliquait d’ailleurs mercredi que seulement moins de 1% des classes étaient actuellement fermées.

Les écoles primaires les plus touchées, contrairement à 2020

Dans le détail, la situation est particulièrement préoccupante dans l’enseignement primaire, soit auprès des enfants qui n’ont pas encore accès à la vaccination. Et c’est là la principale différence avec le pic d’octobre 2020 puisque c’était alors l’enseignement secondaire qui était le plus touché. Depuis lors, la vaccination a été élargie et 75% des 12-17 ans sont vaccinés contre seulement 4% pour les 0-11 ans, d’après le tableau de bord de l’Institut de Santé publique Sciensano ce vendredi matin.

Au total, 2.149 contaminatoins sont comptabilisées en primaire, soit plus de la moitié. En secondaire, ils sont 908.

0,38% des élèves positifs au Covid

Le nombre de cas est également en hausse en maternelle avec 346 contaminations, un total jamais vu depuis plus d’un an.

En tout, 3.403 cas sont recensés sur les 903.806 élèves de l’enseignement fondamental et secondaire en FWB, soit 0,38% des élèves.

Les chiffres de cette année scolaire

Les chiffres de l’an dernier