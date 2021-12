PS et Écolo unis pour terminer la mandature à Chièvres

Écolo quitte le MR et prend le bras du PS pour terminer la mandature à Chièvres. Olivier Hartiel (PS) redeviendra bourgmestre.

Ce vendredi matin, les membres de la future coalition PS-Écolo, à Chièvres, invitaient la presse en la Maison du Domissart à Grosage. Au programme: les explications d’Écolo quant aux raisons qui les ont poussés à dénoncer l’accord conclu avec le MR au sortir des urnes, les raisons d’une nouvelle alliance et les attributions de chacun.e des membres de l’exécutif.

La nouvelle équipe sera composée des deux échevins écolos, conservant en majeure partie leurs attributions actuelles, et de quatre élus socialistes, à savoir Olivier Hartiel comme bourgmestre, Valérie Voronine comme première échevine en charge notamment des finances et de l’enseignement, de Claude Ghilmot reprenant une partie des Travaux, avec les services techniques et les voiries, et enfin Sophie Dessoignies qui assumera la fonction de présidente du CPAS.

Motion de méfiance

Alors que la motion de méfiance individuelle déposée dans les mains de la directrice générale a fait l’objet des vérifications nécessaires, l’installation de la nouvelle coalition rouge-verte est d’ores et déjà programmée au vendredi 10 décembre en la Maison de village de Huissignies.

Lors de ce conseil, outre les prestations de serment de la nouvelle équipe, les élus seront invités à approuver les différentes délégations faites au collège pour la gestion journalière d’une commune ainsi que le remplacement temporaire d’une conseillère socialiste pour raison de congé de maternité.

Voici le détail des attributions.

Olivier Hartiel (PS): bourgmestre en charge de la police, des pompiers, de la sécurité et de l’ordre public ainsi que la propreté publique, le commerce, le sport, la jeunesse, la communication et le folklore & traditions

Valérie Voronine (PS): 1re échevine en charge des finances, du budget, de l’enseignement, de l’état civil et population

Didier Lebailly (Écolo): 2e échevin en charge du développement durable, de l’environnement, de la promotion à la santé, du bien-être animal, de la ruralité et de la participation citoyenne.

Claude Ghilmot (PS): 3e échevin en charge des Travaux pour la partie Services techniques et voiries, les cultes, l’emploi, les affaires sociales et des pensions

Frédéric De Weireld (Écolo): 4e échevin en charge des Travaux pour la partie Espaces verts et cimetières, l’agriculture, l’urbanisme, le logement et l’aménagement du territore.

Sophie Dessoignies (PS): Présidente du CPAS

Concernant les Asbl, Anabelle Mahieu (PS) devient la présidente en charge des Aînés tandis qu’Émeline Lach (PS) assurera la présidence de l’Office du tourisme aidée par Églantine Gossuin (Écolo) comme vice-présidente. Cette dernière conserve également la présidence du conseil communal.