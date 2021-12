Le retour des lacets bleus pour Handicap International, un dragueur de mines, focus sur les acouphènes: voici une sélection de dix articles à ne pas manquer pour nos abonnés ce vendredi 3 décembre.

1. Thomas & Piron: la crainte d’un monopole?

Suite au rachat de la société Galère, Thomas & Piron fait véritablement figure de géant du marché de la construction.

2. Handicap: «Chaque lacet compte» pour un retour à une vie normale et digne

À l’occasion de la Journée mondiale des personnes handicapées, l’ONG Handicap International lance sa campagne "Chaque lacet compte". Objectif: créer le plus long lacet bleu possible et financer ainsi son programme d’actions au Rwanda. Explications.

3. I Muvrini: «Le disque dur de l’humain, c’est l’empathie» (interview)

I Muvrini sera en concert en janvier prochain chez nous, à Bruxelles, Liège et Mons. L’occasion de parler de la planète avec Jean-François Bernardini.

4. L’acouphène, ce son qui casse les oreilles

Des acouphènes, c’est tuant. La sophrologie peut aider à vivre avec. Rencontre avec Véronique Lambert, de Messancy. Pour mieux les gérer!

5. Standard: une qualification pour éviter la crise

Vainqueur laborieux, et qualifié pour les quarts de finale où il affrontera Gand, le Standard n’a pas donné l’impression de décoller.

6. Un tour à vélo à travers 16 pays jusqu’en Asie

En cinq mois, l’Orp-Jauchois Antoine Willems a parcouru pas moins de 7 000 kilomètres et traversé seize pays. Le Covid a précipité son retour…

7. Un dragueur de mines nommé «Tournai»

Ludivine Dedonder, n’est pour rien dans le choix du nom de l’un des six nouveaux chasseurs de mines belges en chantier en Bretagne. Même s’il portera celui de la ville natale de la ministre de la Défense. Le BNS "Tournai" sera construit en Bretagne tout comme l’"Ostende" en cours de finition à Concarneau. Un chantier supervisé par le Maître principal chef Bertrand Tonneau, de Brasménil.

8. Les hiboux moyens ducs sont de retour en terre hesbignonne

Les hiboux sont de retour à Lincent. Une colonie revient chaque année dans un arbre situé sur la propriété du bourgmestre, pour son plus grand bonheur et celui des habitants.

9. Seniors: doit-on, forcément, s’occuper de ses petits-enfants?

Les grands-parents aujourd’hui se sentent de moins en moins baby-sitters attitrés de leur progéniture. Ils ont bien d’autres chats à fouetter pour profiter pleinement des plus belles années de leur vie.

10. Tournois chinois suspendus: moralement extra, économiquement fou

En suspendant les tournois en Chine suite à la disparition de Peng Shuai, la WTA prend un grand risque financier en se privant de son marché le plus lucratif.

