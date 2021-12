WorldSkills: les 13 Belges qui nous représenteront à Shanghai

Les «Red Bears» — nom du Belgian Team des métiers – ont dix mois pour se préparer et pour affiner leurs compétences. Des coaches professionnels vont les aider à parfaire leur technique dans les moindres détails et avec une seule ambition: l’excellence. Com.

Passée l’épreuve des sélections belges, voici un mois, les 13 candidats retenus pour nous représenter au championnat mondial des métiers viennent d’être dévoilés.

Les 13 jeunes qui composent le Belgian Team ont passé avec succès le cap des présélections, chacun et chacune dans leur métier, avant de prendre part à la finale du Championnat belge des Métiers lors des Startech’s Days 2021 début novembre.

À côté de l’amélioration de leurs qualités techniques, les jeunes ont pu participer librement à un programme de formations comportementales (soft skills) et transversales avant les finales. Celles-ci permettaient à chaque candidat à une sélection de démontrer qu’il ou elle possède ces compétences qui entraient également en ligne de compte pour être sélectionnable.

Une très jeune cuvée

Notons que la moyenne d’âge des finalistes, lors du Championnat belge, était particulièrement jeune cette année: 19 ans. Cela implique donc que certains médaillés sont encore trop jeunes (moins de 18 ans) pour participer à un Mondial.

Ils sont certainement l’avenir du Belgian Team des métiers! C’est dans ce "vivier" de médaillés belges que WorldSkills Belgium est allé puiser les 13 jeunes qui participeront à WorldSkills Shanghai du 12 au 17 octobre 2022.

"En ces temps de crise sanitaire, certains pourraient s’étonner que WorldSkills Belgium annonce la composition de l’équipe qui va aller à WorldSkills Shanghai, fait remarquer Éric Robert, Président de WorldSkills Belgium.

C’est plus que jamais le moment de parler de métiers techniques et technologiques. On le constate tous les jours: ces métiers sont prioritaires dans le contexte de la relance.

Pour garantir son approvisionnement en matières premières critiques, l’Europe et la Belgique relocalisent certaines industries, et soutiennent le développement d’infrastructures stratégiques et de technologies clés.

Nous avons besoin de compétences techniques et technologiques et WorldSkills Belgium est un centre de gravité important dans cette nouvelle approche".

Voici la liste des 13 «RED BEARS» 2022 qui partiront en Chine

Parmi les 13 jeunes qui composent le Belgian Team, 4 bénéficient déjà d’une expérience internationale puisqu’ils ont représenté la Belgique lors de l’EuroSkills Graz en septembre dernier.

Il s’agit de deux duos: Nicolas Piette et Valentin Servais en aménagement des parcs et jardins, et Louis Heyeres et Youssef Rami, médaillés d’or à Graz en intégration robotique.

Nicolas Piette de Trois-Points — Aménagements parcs et jardins. Com.

Valentin Servais de Jalhay — Aménagements parcs et jardins Com.

Louis Heyeres de Soumagne — robotique. Com.

Youssef Rami de Liège — robotique. Com.

L’équipe belge concourra dans 11 métiers, puisque ces 2 métiers se déroulent en équipe. D’ici la tenue de WorldSkills Shanghai, les membres du Belgian Team vont suivre un programme de formation intense et complètement renouvelé, avec l’aide d’experts techniques et "soft skills", mais aussi d’anciens champions WorldSkills Belgium.

Aurélien De Noble d’Arbre (Namur) — cuisine. Com.

Charles Liesenborghs d’Hannut — Contrôle industriel. Com.

Corentin Delhalle de Sprimont — Menuiserie. Com.

John Wiesemes de Recht — Technologie automobile. Com.

Juliette François de Florennes — Peinture et décoration. Com.

Juliette Wyporski de Le Roux — Coiffure. Com.

Kilian Bovée d’Ekeren (Anvers) — Soudage. Com.

Maxime Vieubled de Gouy-Lez-Piéton — Service en salle. Com.

Noémie Collado de Court-Saint-Etienne — Fashion technology. Com.