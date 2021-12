Un poids lourd embourbé, la N89 fermée durant une heure à Libramont

Ce vendredi matin, la N89 a dû être fermée à hauteur de Solarec à Libramont, dans le sens Saint-Hubert – Libramont.

La cause de cette fermeture, c’est un poids lourd qui s’est embourbé et s’est retrouvé de travers, entravant une partie de chaussée, vers 6h45. Il a fallu décharger la cargaison – de la fonte – du poids lourd et le recharger dans un autre véhicule.

Les policiers de la zone Centre-Ardenne sont intervenus, soutenus par la police de la route. Une déviation a été mise en place le temps de l’intervention. À 7h55, la chaussée était rouverte normalement.