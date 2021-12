Namur (N1) ne jouera pas à Wellen

L’équipe namuroise ne se rendra pas à Wellen, ce dimanche après-midi. Deux joueuses de l’effectif de Dominique Colin ont été testées positives et deux autres sont en attente de leur résultat.

Les Namuroises avaient disputé leur premier match depuis… plus d’un mois, dimanche passé (défaite 1-3 contre Zandhoven). En attendant les décisions du Codeco, deux rencontres figurent à leur agenda le week-end prochain: à Roulers le samedi et à Kalmthout le dimanche (match remis pour cause de Covid dans les rangs visités). Celui face à Gand a, lui, été reprogrammé le 26 février.

Les Namuroises seront au repos forcé ce week-end