Codeco du 3 décembre 2021: la réunion a débuté, vers quelles mesures?

Les recommandations du GEMS avant le Codeco

Enseignement fondamental Fermeture des écoles et mise en place d’un enseignement à distance pour une "période de refroidissement" de 10 jours, après quoi les enfants devraient effectuer un autotest avant de pouvoir reprendre l’école en présentiel; extension du port du masque dès 6 ans.

Enseignement secondaire Mise en place de l’hybridation (4 jours à distance/1 jour en présentiel) jusqu’aux examens de Noël.

Enseignement supérieur Installation du code orange, avec limitation à 20% du taux d’occupation des locaux pour les grands groupes et à 50% pour les petits groupes jusqu’aux examens de janvier.

Bulle sociale Recommandation d’une bulle de contacts limitée dans le cercle privé, limitée à 5 personnes.

Horeca Fermeture à 20 heures et mesures complémentaires pour limiter les interactions entre les groupes.

Événements Suspension de tous les événements sportifs, culturels, religieux et de loisirs à grande échelle (200 personnes et plus), tant en intérieur qu’en extérieur pour ceux où la densité de foule ne peut être évitée (ex.: compétitions sportives et marchés de Noël).

Activités extrascolaires Suspension de toutes les activités en intérieur, telles que les réunions de clubs ou d’association, et annulation de toutes les activités extérieures durant la "période de refroidissement" des écoles.

Sports Suspension des compétitions non professionnelles en intérieur durant la "période de refroidissement" des écoles.

Commerces Mise en place de mesures pour limiter le nombre de clients ainsi que les contacts et la promiscuité entre clients.

Télétravail Maintien du télétravail obligatoire en entreprise.