Angleterre: Manchester United recolle, Ronaldo dépasse la barre des 800 buts, Carrick quitte le club (vidéos)

Après une seconde période inégale mais vivante, Manchester United a eu le denier mot grâce à un doublé de l’inévitable Cristiano Ronaldo, pour ses 800e et 801e buts, en club comme en sélection. AFP

Vainqueur d’Arsenal en Premier League, Manchester United n’est toujours que 7e au classement, mais n’a que 3 points de retard sur le 4e, le dernier qualifié virtuel pour la Ligue des champions.

Manchester United a recollé aux groupes des poursuivants grâce à sa victoire à domicile contre Arsenal (3-2), ce jeudi, lors de la 14e journée de Premier League, alors que Tottenham, vainqueur de Brentford (2-0), est lui aussi bien relancé dans la course à la C1.

Avec 21 points, les Red Devils ne sont toujours que 7e au classement, mais ils n’ont que 3 points de retard sur le 4e, West Ham, qui est le dernier qualifié virtuel pour la Ligue des champions.

Ce revers est, en revanche, un coup d’arrêt pour Arsenal (5e, 23 pts) et un deuxième revers contre un rival, après le 4-0 infligé par Liverpool.

Le match, plein de rebondissements, aura certainement été très instructif, en bien comme en mal pour Ralf Rangnick, présent dans les tribunes mais qui va maintenant prendre l’équipe en main.

L’ouverture du score restera ainsi dans les annales comme l’un des buts les plus curieux jamais accordés en Premier League.

Sur un corner, Fred a marché sur le talon de David De Gea qui s’est écroulé et le ballon, dégagé, est revenu à Emile Smith-Rowe, à l’entrée de la surface, qui a adressé une frappe assez molle mais qui a fini au fond des filets.

Bien que gêné de ne pas avoir vu le gardien au sol, l’arbitre Martin Atkinson, qui n’avait sifflé qu’après que le ballon eut franchi la ligne et en l’absence de toute faute, n’a eu d’autre choix que d’accorder le but (0-1, 13e).

Ronaldo dépasse la barre des 800 buts

Ce coup de pouce du destin a malheureusement eu pour effet de faire totalement déjouer les Gunners qui, comme déjà vu bien trop souvent sous Mikel Arteta, ont essayé de gérer pendant 77 minutes plutôt que d’enfoncer le clou.

Les Red Devils en ont profité pour se remettre en selle et ont été récompensés juste avant la pause quand une passe subtile de Jadon Sancho pour Fred a éliminé trois joueurs dans la surface avant que le Brésilien ne transmette à Bruno Fernandes qui a égalisé du plat du pied (1-1, 44e).

Muet depuis le 11 septembre et le premier match de Cristiano Ronaldo après son retour, Fernandes a accueilli avec rage ce but pour sa 100e rencontre sous le maillot rouge.

BRUNO FERNANDESSSS 🇵🇹🔥@ManUtd égalise avant le repos ! La deuxième période s'annonce explosive 🔝 #VOOSPORTWORLD pic.twitter.com/2WmsrsSabc — VOOsport (@VOOsport) December 2, 2021

Après une seconde période inégale mais vivante, Manchester United a eu le denier mot grâce à un doublé de l’inévitable Cristiano Ronaldo, pour ses 800e et 801e buts, en club comme en sélection.

Il a d’abord été à la réception d’un centre parfait de Marcus Rashford à ras de terre, pour marquer du plat du pied (2-1, 52e) et il a transformé un penalty obtenu par Fred, plein centre (3-2, 70e).

Entre-temps, Martin Oodegard, fautif sur le penalty décisif, avait égalisé à 2-2, d’un beau plat du pied placé (54e).µ

Fin d’intérim pour Carrick

Avec deux victoires importantes à Villareal, en Ligue des Champions, et contre Arsenal et un nul à Chelsea au compteur, Michael Carrick, dont l’intérim s’est achevé, laisse le club sensiblement en meilleur état qu’il ne l’avait trouvé.

Après le match, le club a annoncé qu’il avait décidé de quitter Manchester United, après 15 ans comme joueur et membre du staff technique.

Dans l’autre match du soir, Tottenham a enchaîné un deuxième succès à domicile sous les ordres d’Antonio Conte en disposant du promu Brentford.

Après le report de son match à Burnley, le week-end dernier, en raison d’importantes chutes de neige, les Spurs ont un match en moins que les autres mais occupent une 6e place encourageante avec 22 points, soit 2 de moins que West Ham.

Si l’ouverture du score l’a été sur un but contre son camp de Sergi Canos après un coup de billard sur un corner (1-0, 12e), le second but a été le résultat d’un beau jeu à trois sur une contre-attaque éclair.

Son Heung-min a remis à Harry Kane qui a lancé Sergio Reguilon sur son aile gauche et le centre à ras de terre du latéral a retrouvé Son qui n’a eu qu’à pousser le ballon au fond (2-0, 65e).

Avec la réception de l’avant-dernier, Norwich, dimanche, les Londoniens auront l’occasion de conforter leur place de prétendant à la C1 dans une course très ouverte derrière le trio Chelsea, Manchester City et Liverpool.