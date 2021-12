Vaste opération policière à Charleroi: 16 arrestations

Nom de code: "Epervier 8". La police a mené une vaste opération de sécurisation en ville et dans la périphérie.

La police locale de Charleroi a mené le lundi 29 novembre une opération de sécurisation dans les districts centre et nord de Charleroi (Dampremy, Charleroi, Lodelinsart, Jumet, Gosselies, Ransart). Ce sont en tout 59 membres du personnel de la police qui ont participé à l’opération baptisée "Épervier 8", avec un appui de cinq membres de la police fédérale pour les fourgons cellulaires et des maîtres-chien renifleurs de drogues.

En tout, l’opération a permis: le contrôle de 74 personnes et de 38 véhicules; l’arrestation administrative de 11 personnes (5 en séjour illégal, 4 pour mendicité, 1 pour prostitution active de rue et 1 pour ivresse); l’arrestation judiciaire de 5 personnes (dont 2 faisaient l’objet d’une ordonnance de capture); la saisie de 5,57 gr de cocaïne, de médicaments et de 2,7 gr de cannabis. De plus, 76 perceptions immédiates ont été effectuées pour infractions de roulage ainsi qu’une immobilisation de véhicule pour défaut de permis de conduire et la saisie d’un véhicule en défaut d’assurance.

Cette opération s’inscrit dans le cadre du plan d’action "présence policière en rue" et le plan zonal de sécurité. C’est la huitième du genre, et d’autres suivront promet la police locale.