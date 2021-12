Quel a été le GIF le plus utilisé de 2021?

Giphy, une plateforme hébergeuse des gifs, a partagé les animations les plus utilisées cette année. Stress, fatigue et travail, les internautes semblent avoir passé une année compliquée…

Vous connaissez les gifs, ces animations en boucle qui prennent de plus en plus de place dans nos conversations en ligne? Giphy, une des plateformes qui hébergent ces animations, profite de cette fin d’année pour partager le florilège des gifs de l’année 2021. Avec des animations illustrant des situations de stress et de fatigue en haut du classement, l’année 2021 ne semble pas avoir été de tout repos pour les internautes.

Sur la plus haute marche du podium, on retrouve la série culte "The Office" et l’un de ses personnages emblématiques, Stanley Hudson. Une victoire qui n’est pas si étonnante puisque la comédie de NBC a été la série la plus regardée aux États-Unis en 2020.

Une année rythmée par le stress, la fatigue et la surprise

"Le gif vainqueur n’est autre qu’un zoom sur Stanley Hudson, assis à son bureau, mine stoïque et air agacé. Un résumé de l’année 2021?" pointe l’entreprise Giphy.

via GIPHY

Si en deuxième position, la fatigue de "Tom et Jerry" s’impose, l’émission britannique "The Great British Bake Off" a visiblement marqué les internautes puisqu’un gif tiré de la compétition culinaire complète le top 3.

via GIPHY

via GIPHY

Enfin, la tristesse de Pikachu et la malice d’Agnes dans "WandaVision" ferment le top 5 d’une année de gifs bien moroses.

via GIPHY

via GIPHY