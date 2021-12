Coupe Davis: la Russie écarte la Suède et rencontrera l’Allemagne en demi-finales

La Russie a complété le dernier carré de la Coupe Davis de tennis, jeudi à Madrid. Daniil Medvedev (ATP 2) et Andrey Rublev (ATP 5) ont battu la Suède deux victoires à zéro dans le dernier quart de finale.

Rublev a inscrit avec difficulté le premier point face à Elias Ymer (ATP 171). Il lui a fallu trois manches et un jeu décisif avant de s’imposer après deux heures et onze minutes de jeu: 6-2, 5-7 et 7-6 (7/3).

Le duel des N.1 a été plus rapide. Medvedev a fait respecter la hiérarchie mondiale. Il a pris le meilleur sur Mikael Ymer (ATP 94) 6-4 et 6-4 en une heure et douze minutes.

La Russie sera opposée samedi en demi-finales à l’Allemagne, privée d’Alexander Zverev (ATP 3), qui a sorti la Grande-Bretagne (2-1). L’autre billet de finaliste se jouera vendredi entre la Croatie, qui a éliminé l’Italie (2-1), et la Serbie de Novak Djokovic, qui a éliminé le Kazakhstan (2-1).

La finale de la Coupe Davis est programmée dimanche dans la capitale espagnole. On connaîtra à l’issue de celle-ci le successeur de l’Espagne lauréate de la précédente édition en 2019. En raison de la pandémie de Covid-19, la Coupe Davis ne s’était pas disputée en 2020.