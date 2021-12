Laeticia Hallyday veut poursuivre Zemmour pour l’utilisation de l’image de Johnny

Laeticia Hallyday a accusé Éric Zemmour de "détournement" de l’image de son mari dans le clip d’annonce de sa candidature à l’élection présidentielle.

Dans son clip de campagne, l’essayiste évoque, images à l’appui, "le pays de Gabin et de Delon, de Brigitte Bardot et de Belmondo, de Johnny et d’Aznavour, de Brassens et de Barbara". Parmi les photos utilisées, une image d’archive de Johnny Hallyday en train de chanter, en gros plan.

Au lendemain de la diffusion du clip, la veuve de Johnny a immédiatement réagi. Elle accuse le candidat de "détournement" de l’image du chanteur décédé, et indique dans un communiqué envisager des poursuites.

"J’étais attristée, ça n’est pas envisageable d’utiliser l’image d’un artiste, l’image de Johnny à des fins politiques dans une campagne électorale, quelqu’un qui n’est plus là, c’est une propagande qui n’aurait pas plu à Johnny, il n’aurait pas aimé ça", a regretté Laeticia Hallyday.

"J’ai demandé à mon avocat d’entamer des poursuites. Je suis choquée et je pense que je ne suis pas la seule, il fallait le dénoncer, respecter le droit à l’image, et dénoncer cet abus", a-t-elle également précisé.