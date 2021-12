Razzia sur les feuillus: la Région sort du bois

On ne va pas augmenter le quota de 15% de vente de gré à gré. «Mais si on s’en rapproche, ce sera déjà pas mal». ÉdA Dominique Wauthy

Une réponse peut être trouvée assez rapidement aux pénuries de bois qui touchent les scieries locales, selon Willy Borsus, ministre wallon de l’Économie. On fait le point sur les avancées dans ce dossier.

Les scieries wallonnes ont beaucoup de mal à lutter contre la concurrence internationale, et singulièrement chinoise. Les grumes filent à prix d’or en Asie.

Le gouvernement wallon se penche depuis plusieurs semaines sur le dossier. On a avancé. Explications de Willy Borsus (Économie), à la manœuvre avec sa collègue Céline Tellier (Environnement et Forêt).

Doubler le gré à gré

Un décret de mai 2014 permet déjà aux propriétaires publics de bois (dont les Communes font partie) de vendre de gré à gré 15% de la production feuillue lors d’une vente publique. Une manière de soutenir les acheteurs de proximité face à une concurrence internationale féroce.

Dans les faits, le mécanisme est peu sollicité: en 2021, seulement 4 000 à 5 000 m3 de grumes ont été vendus de gré à gré, là où le plafond des 15% permettrait d’en réserver chaque année 19 000 m3.

"Ce mécanisme n’est donc utilisé qu’à 25 ou 30%. Et ce sont toujours un peu les mêmes Communes qui en font usage", constate Willy Borsus. Il propose de pousser à 60 ou 70% l’usage du gré à gré. "Ça reste… 60% de 15%. On ne serait pas encore au maximum de la dérogation. Mais ça permettrait déjà de résoudre la pénurie pour les scieries locales", dit-il.

Le Département Nature et Forêt, qui aide déjà les Communes et les autres pouvoirs publics lors de ces ventes publiques, va donc systématiquement proposer aux propriétaires de réserver d’office une partie des feuillus à vendre de gré à gré, pour se rapprocher des 15%. Il faudrait faire un peu plus du double du pourcentage actuel. " Ce serait déjà pas si mal."

Mais si les Communes (entre autres) ne se ruent pas sur le système de gré à gré, c’est que la vente aux locaux rapporte moins. Réponse chez Borsus: " Le secteur du bois chez nous peut aussi payer un peu plus cher. C’est la surenchère internationale qu’il ne peut pas suivre. Et pour les Communes, si on demande de passer de 25% à un peu plus du double, la perte financière reste absorbable", considère le ministre wallon.

Retenir au passage qu’une concertation a eu lieu avec l’Union des Villes et Communes de Wallonie.

Il y va aussi de l’intérêt des pouvoirs locaux de conserver des professionnels du bois dans les parages, insiste Willy Borsus. " Surtout si le contexte international s’inverse ", précise-t-il.

Les propriétaires privés seront aussi encouragés à recourir le plus possible au gré à gré, avec le même accompagnement du DNF. L’argument est identique: ils ont besoin de garder un tissu économique de proximité.

Aide financière

Un système de soutien est aussi accessible, via la Financière du bois (filiale d’InvestSud), prête à soutenir les opérateurs au moment de l’achat en amenant des liquidités et des garanties. Une sorte de Sowalfin du bois, au fond.

À noter: c’est la mainmise asiatique sur le chêne qui donne des sueurs froides au secteur. Et c’est sur cette essence que les 15% de quota doivent se concentrer, souligne le ministre MR. Le hêtre, même s’il est en tête de gondole dans les forêts wallonnes, n’est presque plus scié chez nous (moins de 10 000 m³ par an).

Un label qui mettrait à distance tout acheteur transformant le bois hors UE avait été évoqué. "C’est peu efficace pour des acteurs wallons. Et en France, elle est querellée juridiquement", confirme Willy Borsus. On laisse tomber.