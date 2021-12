Farid répond à votre question météo: "Pourrons-nous profiter de la neige en Ardenne ce week-end?"

La question du jour à Farid est celle de Danielle de Gerpinnes (Hainaut): "Salut Farid, penses-tu qu’il sera encore possible de profiter de la neige en Ardenne ce week-end? Quelle région privilégier? Merci d’avance!" Farid lui répond et donne ses prévisions.

Salut Danielle. Concernant la neige, elle est bien présente sur les hautes Fagnes avec plus de 10 cm. Malheureusement, on attend une perturbation vendredi qui donnera encore l’un ou l’autre centimètre avant une fonte au-dessus de 400 m mais aussi sur les sommets la nuit suivante. Samedi sera assez triste avec un dégel, des maxima de 2 à 4°C et un fort vent de sud-ouest accompagnés de pluies. Le froid reviendra en soirée avec de nouvelles averses de neige et un dimanche plus hivernal puisque les maximas avoisineront 0°C sur les sommets. Privilégiez les cantons de l’est et les points les plus hauts du pays où il restera certainement un peu de neige dimanche (Botrange, Fraiture…).

Et pour le reste du pays?

Le temps va changer avec l’approche d’une perturbation chargée d’air plus doux. Le matin, le temps sera encore sec mais déjà bien couvert et le vent de sud-ouest se renforcera. Fin de matinée, les premières gouttes pourront toucher le littoral puis le centre du pays en début d’après-midi. Pendant ce temps-là, quelques flocons voltigeront encore sur la haute Ardenne ajoutant un petit centimètre de plus à la couche existante.

L’après-midi, on attend donc des pluies plutôt faibles et cette perturbation atteindra l’Ardenne ce qui nous donnera de la neige fondante au-dessus de 400 mètres et encore de la neige à partir de 550 mètres dont 2 à 5 centimètres sur les hautes Fagnes. Les maxima seront de 0°C sur les sommets à 4°C en plaine où on ne parlera plus de verglas. Le soir, le front ondulera et se réactivera avec l’arrivée de pluies modérées qui glisseront vers le sud du pays en début de nuit (neige puis redoux sur les sommets fin de nuit). Vent assez fort de secteur sud-ouest (60 km/h en rafales après-midi faiblissant le soir).