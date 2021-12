La construction du dragueur de mines "Tournai" supervisée par le Maître principal chef Tonneau (Vidéo et photos)

Ludivine Dedonder, n’est pour rien dans le choix du nom de l’un des six nouveaux chasseurs de mines belges en chantier en Bretagne. Même s’il portera celui de la ville natale de la ministre de la Défense. Le BNS "Tournai" sera construit en Bretagne tout comme le "Ostende" en cours de finition à Concarneau. Un chantier supervisé par le Maître principal chef Bertrand Tonneau, de Brasménil.

Mardi dernier, au chantier naval de Piriou à Concarneau (Bretagne), les chefs de la Défense belge et néerlandaise ont, de concert, donné le signal de départ pour l’assemblage et la finition de la nouvelle "classe city" de 12 navires de lutte contre les mines.

Le BNS Tournai sera en tout point semblable au BNS «Ostende» qui est en cours de construction au chantier naval de Concarneau... La défense

Cela dans le cadre du programme binational rMCM mené avec les Pays-Bas sous direction belge et réalisé par le consortium Belgium Naval Robotics.

Baptisé "Ostende", le premier navire en cours de construction est destiné à la Marine belge qui disposera d’ici 2030 de 6 dragueurs du même type dont un qui portera le nom de la cité des Cinq clochers. Les chefs de la Défense belge et néerlandaise ont, de concert, donné le signal de départ pour l’assemblage et la finition des 12 navires à Concarneau et à l’Orient, mardi dernier. La défense

Pour saluer cette première réalisation, l’amiral Michel Hofman et le général Onno Eichelsheim ont soudé une pièce belge de 2€ (de 2021) sur la quille du navire. Celui-ci devrait faire son entrée dans le port de Zeebruges pour la fin 2024.

Quant au BNS Tournai, il pourrait être prêt pour la fin de l’année suivante.

Un centre de recherche et de développement à Mouscron

Kership, une joint-venture entre Naval Group et Piriou, est en charge de la production des 12 navires. Naval Group, en tant qu’architecte général et entrepreneur principal, est quant à lui à responsable de la conception des navires, de l’intégration générale, des essais et de la mise en service du système de mission (système de combat et système de lutte contre les mines). ECA Group, en tant que cocontractant, est responsable du système de mission sans pilote (drones). D’une capacité de 63 personnes, le «Tournai», mesurera 82,6 m de long sur 17 de large pour une vitesse maximale de 15,3 nœuds, soit près de 29 km/h. Naval groupe

En partie grâce à ce contrat, Belgium Naval & Robotics construit deux sites: l’un à Ostende où la nouvelle génération de drones maritimes sera fabriquée et l’autre à Mouscron où le centre de recherche et de développement sera installé.

La maintenance des navires se fera en Belgique, en étroite collaboration entre la Marine belge et le Naval Group Belgium avec l’aide de son partenaire Flanders Ship Repair.

Des villes d’eau comme marraines

Les 4 autres navires belges auront pour nom: Bruges, Liège, Anvers et Rochefort. Des appellations qui ne sont pas choisies au hasard; elles font référence à ces villes d’eau ainsi qu’à celles attribuées à des dragueurs ayant existé par le passé. Ainsi, Tournai était marraine du chasseur de mines M481 ayant servi dans la Navy, de 57 à 58, avant de passer à la Force navale belge jusqu’en 1970 pour terminer ensuite en Corée du Sud, sous le nom de "Suro6". La ministre Ludivine Dedonder s’est réjouie de la coopération belgo-néerlandaise au sein de la Marine qui se poursuit depuis plus de 25 ans: "Notre Marine belge du futur est maintenant officiellement en pleine construction, a-t-elle déclaré. Kership, une joint-venture entre Naval Group et Piriou, est en charge de la production des 12 navires. La défense

Notre pays est mondialement reconnu en tant qu’autorité dans le domaine du déminage et, avec ces six nouveaux chasseurs de mines belges, notre Marine pourra maintenir sa réputation internationale et même encore l’améliorer."

Des constructions supervisées par un Péruwelzien

Bonsecourtois de souche aujourd’hui domicilié à Brasménil, le MPC (Maître principal chef) Bertrand Tonneau, 55 ans depuis le 13 août dernier, a installé depuis 8 mois son bureau pour plusieurs années au chantier naval de l’Orient depuis qu’il a été nommé assistant manager pour la construction des 12 nouveaux dragueurs de mines belges et hollandais. Le MPC Bertrand Tonneau rêve de pouvoir amener lui-même le Tournai à bon port (belge) fin 2025, un peu avant son départ en retraite... Com.

Entré comme matelot dans la Marine en 86 après ses études à Don Bosco Tournai, il a suivi les cours de sous-officier dès l’année suivante. Il a pas mal bourlingué dans sa vie, du Golfe persique aux Caraïbes (dans le cadre de missions de lutte contre la drogue), en transitant par la Yougoslavie, avant de passer par les ateliers de la Marine à Zeebruges et par l’état-major. Au côté du MPC Tonneau, les collaborateurs français et néerlandais. Com.

Tout comme le BNS Ostende, le BNS Tournai sera lui aussi construit au chantier naval de Concarneau. Ce sera le second bateau belge à être réalisé sur ce site, le second dragueur étant réservé au Pays-bas sera construit à l’Orient. Le "Tournai" devrait être terminé pour la fin 2025, quand Bertrand Tonneau sera admis à la retraite. Aussi, ce dernier caresse le rêve d’être encore aux commandes quand le bateau sera terminé afin de le ramener lui-même à bon port, à Zeebruges, dans le Plat pays. On aurait pu rêver voir passer le dragueur sous le pont des Trous qui devrait être terminé pour cette date, mais avec ses 17 m de largeur, ce sera malheureusement impossible pour le BNS Tournai…