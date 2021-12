Thomas & Piron: la crainte d’un monopole?

Suite au rachat de la société Galère, Thomas & Piron fait véritablement figure de géant du marché de la construction.

Avec le rachat de l’entreprise de génie civil Galère, Thomas & Piron affirme encore un peu plus sa position de leader wallon du marché de la construction (lire nos éditions du 2 décembre). De là à craindre une situation de monopole? Ce sera à l’Autorité belge de la concurrence de trancher. "Je ne peux pas encore me prononcer sur ce dossier, d’autant que nous n’avons pas encore été contactés par les sociétés en question, précise Damien Gerard, auditeur général de l’Autorité de la concurrence. Mais étant donné que les clients de ce genre de société sont des individus, il est clair que nous serons particulièrement attentifs, à l’analyse du dossier."

La manière de procéder consiste d’abord à définir le marché, en l’occurrence, celui de la construction de maisons d’habitation. "On se focalise sur la région pertinente et on analyse les alternatives disponibles pour le consommateur." L’objectif étant de savoir s’il existe encore d’autres choix possibles, ou si le monopole est manifeste.

Une règle d’or

La référence sur laquelle se fonde l’Autorité de la concurrence est la Cour de justice de l’Union européenne, qui considère qu’une entreprise qui détient 50% de parts de marché a une position dominante. "Ça, c’est une règle d’or. Mais le monopole dépend aussi d’autres facteurs. L’idée est notamment de connaître la position des éventuels concurrents: est-ce qu’il y a une différence significative entre le leader du marché et le numéro deux? On observe des concentrations en dessous du seuil de 50% de parts de marché..."

Mais finalement, est-il fréquent que des transactions soumises à l’approbation de l’Autorité de la concurrence soient purement et simplement refusées?"Mes équipes et moi-même, nous préparons le dossier, nous expliquons pourquoi il y a un éventuel risque de monopole, et c’est ensuite au collège de l’Autorité de prendre une décision. À ma connaissance, l’Autorité de la concurrence n’a plus interdit de transaction depuis longtemps. Par contre, on identifie des problèmes qui nécessitent des remèdes assez régulièrement."

Selon notre interlocuteur, le collège essaie souvent de trouver des solutions permettant à la concurrence d’être préservée, et aux entreprises de poursuivre leur stratégie commerciale.

Ces solutions sont rendues obligatoires sous la forme, notamment, d’engagements que doivent prendre les sociétés concernées.