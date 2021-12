Alexander De Croo: "La vaccination seule n’est pas suffisante"

Ce jeudi à la chambre, le Premier ministre a justifié devant les députés la nécessité de réunir un nouveau codeco ce vendredi 3 décembre 2021 suite au rapport du Gems.

Alexander De Croo a reçu ce jeudile rapport du Gemsdans lequel figureraient notamment la fermeture des écoles, le retour à la bulle de contacts et des horaires plus stricts pour l’horeca.

En réaction à ce rapport et à la mauvaise évolution des chiffres du coronavirus, le Premier ministre a convoqué une nouvelle réunion du Codeco ce vendredi 3 décembre pour décider de nouvelles mesures susceptibles d’endiguer la progression du coronavirus.

Ce jeudi, à la Chambre, le Premier ministre Alexander De Croo a pris la parole pour justifier la politique de gestion de la crise menée actuellement par le fédéral.

Codeco de vendredi 3 décembre 2021

"La meilleure méthode reste d’avoir une approche systématique. J’ai demandé au commissariat Corona et aux experts de nous donner un avis et décidé de convoquer un Codeco demain à 9 heures. Dans un contexte de crise, il faut pouvoir adopter des ajustements", a expliqué le Premier.

"Nous devrons prendre des décisions ensemble et les défendre ensemble. Nous devrons tous franchir des pas, nous ne pouvons plus avoir de tabou. Nous devrons tous assumer nos responsabilités." Et de poursuivre: "La vaccination reste la protection la plus efficace, m’est elle n’est pas suffisante seule. La vaccination ne nous offre pas la liberté complète. Longtemps nous avons cru que nos larges campagnes de vaccination nous permettraient de sortir de la crise. La réalité est différente aujourd’hui. Il faut oser dire que nous n’avions pas évalué correctement la situation."