Pedro Facon "déçu" des fuites du rapport du Gems

Le commissaire corona Pedro Facon s’est étonné ce jeudi de la fuite précoce du dernier rapport du Gems.

Le GEMS, groupe d’experts qui conseille le gouvernement, et le commissaire corona Pedro Facon devaient remettre au Premier ministre Alexander de Croo un rapport sur la situation sanitaire liée au coronavirus dans notre pays ce jeudi matin. Mais avant même d’avoir pu consulter ce rapport, Pedro Facon s’est étonné d’en lire les grandes lignes dans la presse.

Sur Twitter, le commissaire corona s’est dit "étonné et déçu qu’un avis documenté circule dans les médias" avant même l’avoir reçu. "Tout le monde mesure bien qu’on parle de la vie et le futur de nos citoyens et notre société?" rajoute-t-il.

Processus: comme prévu le Commissariat transmet son dossier, dont entre autres fait partie l’avis du Gems, au Premier/ministres Santé et Intérieur. Je ne donne pas d’autres commentaires. https://t.co/HAC14fls0w — Pedro Facon (@PedroFacon) December 2, 2021