Jean-François Bernardini (I Muvrini) "Le disque dur de l’humain, c’est l’empathie" (interview)

Vous allez être en concert chez nous au mois de janvier à Bruxelles, Liège et Mons. Lors de vos spectacles, il y a des chansons, mais aussi de l’humour…

Oui, l’humour, c’est une arme extraordinaire. C’est une des armes les plus efficaces de la non-violence. Faire sourire les visages et les esprits, c’est un oxygène indispensable. Ceux qui ne nous connaissent pas pensent que nous sommes une chorale qui fait des polyphonies corses a cappella. Cela n’est plus ça depuis longtemps! Nous sommes neuf sur scène et je pense qu’il y a une certaine justesse entre ce que nous exprimons sur scène et ce qui se passe dans le monde.

Dans le communiqué envoyé à la presse, vous indiquez aussi que, dans le spectacle, vous vous moquez des idées reçues sur la Corse…

Oui, ce sont des idées reçues qui sont véhiculées depuis 250 ans, où Corse et violence sont étroitement associées. On nous considère comme les Peaux-Rouges de l’Europe. En France, les plaques minéralogiques des voitures sont liées à une région. Les conducteurs ont le droit de choisir n’importe laquelle. Figurez-vous que ce sont les plaques corses qui sont les plus demandées. Et vous savez pourquoi? J’ai entendu l’explication récemment sur France Culture. Ce sont des études qui le disent: les gens pensent qu’avec des plaques corses, ils ont la certitude que leur véhicule ne sera pas volé ou embêté. Cette représentation du Corse est très utile à certains: cela explique pourquoi on en est là, pourquoi il y a conflit et cela déresponsabilise l’État. Mais c’est une grande souffrance collective. Donc dans nos concerts, on offre un autre narratif sur la Corse que celui qui circule. Et ça, c’est une victoire pour nous et pour la beauté du monde.

Sur scène, il y a des chansons de votre répertoire qu’il est impossible pour vous de ne pas jouer?

Bien sûr. Une chanson d’amour comme Di, par exemple. Ou bien A Voce Revolta. On ne les fait pas systématiquement, mais on nous les demande souvent. Di, on ne la jouait pas au début de la tournée, et là, on l’a rajoutée.