Le prochain Codeco avancé à ce vendredi 3 décembre 2021: de nouvelles mesures en vue

Un Comité de concertation se réunira ce vendredi 3 décembre afin de définir de nouvelles mesures pour lutter contre l’épidémie de coronavirus en Belgique.

La situation ne se calme toujours pas sur le front épidémiologique dans notre pays. Ce jeudi matin, on dénombrait 792 patients atteints du Covid-19 en soins intensifs, là où on en était à 669 le vendredi 26 novembre dernier, jour du dernier Codeco en date.

Ce jour-là, les différents représentants politiques des entités du pays avaient convenu de se retrouver le 15 décembre. Ils avaient alors décidé de la fermeture du monde de la nuit, de l’interdiction des fêtes privées à l’extérieur du domicile et de la fermeture de l’horeca à 23 heures, notamment. Mais ces mesures tardent à faire effet.

Codeco à 9h au Palais d’Egmont

C’est ainsi qu’un nouveau Comité de concertation est convoqué ce vendredi 3 décembre à 9h au Palais d’Egmont, a-t-on appris ce jeudi en début d’après-midi. Cela a été confirmé ensuite par le Premier ministre à la Chambre.

Cette décision de convoquer un Codeco anticipativement fait suite à l’annonce, la veille, par Jan Jambon, d’appeler à de nouvelles mesures. Le ministre-président flamand souhaite désormais interdire les activités récréatives à l’intérieur jusqu’au 15 décembre.

Suite à cette sortie, les experts du GEMS se sont réunis mercredi soir. Ils ont rendu leur rapport au Premier ministre et celui-ci a déjà fuité en partie. Parmi les mesures proposées figureraient notamment la fermeture des écoles, le retour à la bulle de contacts et des horaires plus stricts pour l’horeca.

Des mesures qu’examinera donc le Codeco de ce vendredi matin.