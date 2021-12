Une situation routière ubuesque à Uccle à cause… d’un sac-poubelle!

Impossible de poursuivre son chemin ou faire demi-tour: à Uccle, un carrefour cocasse fait le tour de la toile. Explications.

La scène a fait le buzz sur les réseaux sociaux de la capitale cette semaine. Elle se situe à Uccle à l’angle de la rue Beeckman et de la rue Asselbergs. On y voit un carrefour avec trois panneaux de sens interdit qui empêchent de facto l’automobiliste d’aller de l’avant et qui le forcent à rebrousser chemin… dans une voirie elle-même à sens unique!

"Un seul moyen, l’hélicoptère", "c’est un non sens", "surréaliste", "l’embuscade", se sont amusés les internautes.

Une situation réglée entre-temps

Toute cette situation ubuesque tient en réalité à… un sac-poubelle! Ou plutôt à son absence. L’échevin ucclois de la Mobilité, Thibaud Wyngaard (Écolo), nous explique: "Le sens de circulation du tronçon de la rue Beeckman entre Asselbergs et la place Vander Elst a momentanément dû être inversé, compte tenu d’un effondrement de voirie survenu place Vander Elst (à droite de la maison communale, NDLR). L'intervention de Vivaqua est en cours. Au carrefour Beeckam-Asselbergs, il faut donc prendre à droite. Le sac-poubelle qui avait été placé sur le panneau interdisant de tourner à droite a été retiré ou s'est détaché avant-hier (mardi, NDRL) en fin de journée. Il a été replacé par les services dès hier matin (mercredi, NDLR)."

Bref, le sac-poubelle trône de nouveau fièrement sur le panneau. De quoi réjouir les automobilistes, qui ne seront désormais plus piégés dans ce guet-apens cocasse, bien qu’involontaire.