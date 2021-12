Bien cachés sur Netflix, voici 5 thrillers haletants à découvrir

Ces 5 films à voir en streaming sur le service de streaming Netflix délivrent leurs lots de sensations fortes et d’adrénaline.

De très bons films à découvrir ou à redécouvrir dorment dans le catalogue SVOD de Netflix. Cachés sous des piles de nouveautés, ces programmes ne bénéficient pas de promotion et de visibilité sur la page d’accueil de la plate-forme américaine de streaming. Ils vivotent plus au moins anonymement.

Des pépites vous attendent pourtant dans la catégorie des thrillers qui font frissonner, comme le démontre ci-dessous notre sélection de 5 longs-métrages palpitants.

1. Hush

Film. États-Unis, 2016. De Mike Flanagan. Avec Kate Siegel, John Gallagher, Jr., Michael Trucco. 87 minutes.

En une phrase. Un homme masqué menace une romancière sourde et muette qui vit recluse dans une maison au fin fond des bois.

L’avis express. Deux ans avant la série The Haunting of Hill House, le réalisateur Mike Flanagan orchestre un angoissant jeu du chat et de la souris entre un psychopathe et une proie isolée.

2. Calibre

Film. Royaume-Uni, 2018. De Matt Palmer. Avec Jack Lowden, Martin McCann, Tony Curran. 101 minutes.

En une phrase. Un accident de chasse bascule dans le cauchemar, ses deux auteurs décident de masquer le drame et leurs responsabilités.

L’avis express. Avec un cadre minimaliste, ce film éminemment sombre impose un maximum d’angoisses aux personnages et aux spectateurs.

3. Circle

Film. États-Unis, 2015. De Aaron Hann et Mario Miscone. Avec Michael Nardelli, Allegra Masters, Molly Jackson. 87 minutes.

En une phrase. 50 personnes se réveillent dans une pièce étrange et découvrent les règles d’un jeu qui les tuera une à une.

L’avis express. Bien avant les jeux sadiques de la série Squid Games, on s’entretetue, on se trahit, on se manipule dans ce film malin et minimaliste.

4. Cam

Film. États-Unis, 2018. De Daniel Goldhaber. Avec Madeline Brewer, Patch Darragh, Melora Walters. 95 minutes.

En une phrase. Spécialiste des directs érotiques, une "camgirl" recherche ce sosie qui lui a volé son compte, son identité et sa présence en ligne.

L’avis express. Ce film pose un regard réaliste sur l’univers des "camgirls" et sur les dangers de l’exposition de son intimité en ligne.

5. Bad Day For The Cut

Film. Royaume-Uni, 2017. De Chris Baugh. Avec Nigel O’Neill, Susan Lynch, Józef Pawlowski. 99 minutes.

En une phrase. Un fermier irlandais part en croisade sanguinolente pour venger l’assassinat de sa mère.

L’avis express. Du fermier paisible au guerrier avide de vengeance, la transition du personnage principal est glaçante d’effroi.