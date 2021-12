Le GEMS propose de nouvelles mesures: la fermeture des écoles sur la table?

Le rapport du GEMS et du commissaire corona Pedro Facon devrait bientôt arriver sur le bureau du Premier ministre Alexander De Croo. Fermeture des écoles, retour de la bulle de contacts et horaires plus stricts pour l’horeca: voici les premiers éléments du rapport, selon les informations de SudInfo.

Le GEMS, groupe d’experts qui conseille le gouvernement, et le commissaire corona Pedro Facon doivent remettre au Premier ministre Alexander de Croo un rapport sur la situation sanitaire liée au coronavirus dans notre pays.

Dans celui-ci, les experts préconisent toute une série de mesures afin de renverser la tendance à la hausse des indicateurs.

Voici quelques mesures qui figureraient dans les conclusions du rapport, selon les informations de SudInfo:

- La fermeture totale des écoles (primaire et maternelle) 10 jours avant les vacances de Noël;

- L’Enseignement secondaire un jour par semaine en présentiel, le reste en distanciel;

- Le masque obligatoire dès 6 ans;

- Les événements intérieurs et extérieurs supprimés;

- La fermeture de l’horeca à 20 heures;

- Le retour d’une bulle de contacts limitée à 5 personnes seulement.

Il s’agit évidemment d’un rapport d’expertise. Il appartiendra au prochain Comité de concertation (Codeco) de choisir ou non de suivre les conseils des experts.

De son côté, Jan Jambon a appelé à la tenue rapide d’un nouveau Codeco, qui pourrait avoir lieu ce vendredi.

De Croo s’exprimera à la chambre, comme chaque jeudi, lors de la séance plénière. C’est lors de cette séance qu’il avait annoncé la tenue duCodeco de vendredi dernier.