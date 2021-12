Le rallye d’Ypres de nouveau organisé fin juin

Après avoir été organisé à la mi-août cette année, le rallye d’Ypres retrouve sa place habituelle au calendrier, à la fin juin.

L’édition 2022 de l’épreuve, qui sera la 6e manche du championnat de Belgique des rallyes, se déroulera du 23 au 25 juin, ont indiqué les organisateurs jeudi.

Cette année, le rallye d’Ypres avait eu lieu au mois d’août et avait été intégré au WRC, devenant la première épreuve du championnat du monde des rallyes organisée en Belgique. Le rallye faisait aussi office de 2e manche du championnat de Belgique, qui avait débuté avec quatre mois de retard en raison de la crise sanitaire. Thierry Neuville (Hyundai) s’était imposé en WRC, tandis que Pieter-Jan Michiel Cracco (Skoda) l’avait emporté en BRC.

Le rallye d’Ypres ne sera pas au calendrier du championnat du monde en 2022, pas plus qu’à celui du championnat d’Europe. "Nous avions l’ambition de faire partie du championnat d’Europe FIA des rallyes. Nous avons longuement négocié avec le Promoteur WRC pour une date convenable, mais le calendrier était déjà en partie fixé et bien sûr nous devions également prendre en compte le calendrier WRC. Nous n’avons pas pu trouver de date convenant à la fois au promoteur WRC, à la Ville d’Ypres et au Club Superstage. Nous ne voulions pas abandonner notre date fixe comme ça, d’où notre décision d’organiser le Rallye d’Ypres du 23 au 25 juin 2022", explique Alain Penasse, président de Superstage, la structure organisant le rallye yprois.