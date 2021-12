Covid: tout ce qu’il faut savoir ce jeudi en Belgique et dans le monde

La sélection de la rédaction

Chiffres Covid en Belgique: près de 800 patients en soins intensifs

On s’approche désormais des 18.000 contaminations au coronavirus en moyenne par jour. Mais une petite éclaircie semble apparaître au loin au vu du rapport de Sciensano ce jeudi matin.

Covid: problème technique pour le redémarrage de la plateforme QVAX

La plateforme QVAX, sur laquelle les personnes peuvent demander une 3e injection plus rapide que prévue du vaccin contre le coronavirus, a rencontré un problème technique, rapporte l’Agence flamande pour les soins et la santé.

Le prochain Codeco aura lieu ce vendredi

Le Comité de Concertation se réunira vendredi à 9 heures, selon une information de VTM Nieuws et de HLN.

Le GEMS propose de nouvelles mesures: la fermeture des écoles sur la table?

Le rapport du GEMS et du commissaire corona Pedro Facon devrait bientôt arriver sur le bureau du Premier ministre Alexander De Croo. Fermeture des écoles, retour de la bulle de contacts et horaires plus stricts pour l’horeca: voici les premiers éléments du rapport, selon les informations de SudInfo.

