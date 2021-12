Britney Spears fête ses 40 ans: retour sur 5 de ses meilleurs hits (vidéos)

Ce 2 décembre, Britney Spears fête ses 40 ans. L’occasion de (ré) écouter cinq titres phares de la princesse de la pop et icône des années 2000.

Ce 2 décembre 2021, la chanteuse américaine Britney Spears souffle ses 40 bougies. Un anniversaire qui tombe quelques semaines seulement après la levée, par un tribunal de Los Angeles, de la tutellequi pesait sur la star depuis treize ans.

Tout semble à nouveau sourire pour la nouvelle quadragénaire. Récemment, la pop star avait annoncé ses fiançaillesavec son compagnon de longue date Sam Asghari, dans une vidéo postée sur Instagram.

Pour fêter l’entrée de la princesse de la pop dans une nouvelle décennie, on vous propose de (re) découvrir 5 tubes phares de son répertoire.

1. Baby one more time

C’est LA chanson qui a propulsé Britney Spears au rang de star internationale. Sorti en 1998, Baby One More Time est le premier titre de la chanteuse.

2. I’m a slave 4 u

Sorti en 2001, I’m a slave 4 u fait passer la star du statut de l’idole teen-pop à celui de la sulfureuse star mondiale que l’on connaît aujourd’hui.

3. Toxic

Sorti en, 2004, Toxic est l’un des titres de Britney Spears ayant connu le plus de succès, atteignant le top 5 dans quinze pays. La chanteuse a avoué qu’il s’agissait de la chanson de son répertoire qu’elle préférait.

4. Gimme More

Gimme More, sorti en 2007, est le titre qui fait revenir la chanteuse sur le devant de la scène, après une période particulièrement difficile.

5. Womanizer

C’est le titre de la consécration pour Britney Spears. Sorti en 2008, Womanizer était le premier titre de la chanteuse à se classer en première place des charts américains depuis Baby One More Time. Il s’agit également du single numérique le plus vendu de la star aux États-Unis.

Et vous, quelle est votre chanson préférée de la diva de la pop?