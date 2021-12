Wout Faes buteur lors de la victoire de Reims à l’Olympique Lyonnais de Jason Denayer

En Ligue 1, quelques Belges étaient en action lors des rencontres de la 16e journée de championnat. Parmi ceux-ci, Wout Faes a été buteur avec le Stade de Reims vainqueur en déplacement à l’Olympique Lyonnais (1-2).

L’ouverture du score a été signée Wout Faes (56e), mais Lyon a répondu avec un but de Toko Ekambi (66e). Finalement, ce sont bien les Rémois qui s’en sont repartis avec les trois points à la suite d’un but dans les arrêts de jeu d’Ekitike (90e+2). Outre Faes, buteur, Foket a également défendu les couleurs du Stade avant d’être remplacé en fin de rencontre par Sissoko (90e). Jason Denayer, quant à lui, était titulaire côté lyonnais, et a écopé d’un carton jaune à la 49e minute.

Le match entre Rennes et Lille s’est terminé sur le même score, 1-2. Lille avait pris l’ascendant en première mi-temps avec des buts de Xeka (31e) et Sanches (45e). Bourigeaud a réduit l’écart en fin de rencontre pour le Stade Rennais (85e), après avoir vu son entraîneur, Bruno Genesio, se faire exclure (82e). Jérémy Doku, qui revient doucement d’une absence de trois mois, est monté au jeu à la 61e minute à la place de Sulemana. A Lille, Amadou Onana a quant à lui suppléé Renato Sanches, à la 71e minute.

Rennes est 3e de Ligue 1 avec 28 points, alors que Lyon, 10e avec 22 points, et Lille, 12e avec 21 points, peinent à trouver leur rythme et rstent englués en milieu de classement.