Il récolte des dons contre le cancer des testicules en dessinant des pénis sur "Strava"

Cet Irlandais a récolté près de 2.000 euros pour "Movember"

Le mouvement "Movember", vous connaissez? Il s’agit d’un événement visant à récolter de l’argent pour aider la recherche sur des maladies qui touchent les hommes, comme le cancer de la prostate ou des testicules.

Pour soutenir cette cause, certains se laissent notamment pousser une moustache pendant le mois de novembre. Shane Moore a décidé de participer autrement.

Sur son compte Instagram " adickadaydublin " (ndlr: un pénis par jour à Dublin), cet Irlandais déjanté trace ses parcours de jogging en forme de pénis. Et il ne manque pas d’imagination.

Shane Moore varie les parcours et les formes de pénis Capture d’écran Instagram

Grâce à ses courses et à des dons, l’Irlandais a déjà récolté près de 1.700 euros qu’il enverra à la cause du cancer contre les testicules. "Je trouvais que c’était une manière intéressante et parlante de sensibiliser sur un sujet sérieux comme le cancer des testicules", a-t-il expliqué à Lad Bible.