Farid répond à votre question météo: "Quand aurons-nous un beau ciel bleu?"

La question du jour à Farid est celle de Nathalie: "Bonjour Farid, le temps est vraiment triste pour l’instant. Quand pourrons-nous profiter d’une belle journée de ciel bleu quitte à avoir une bonne gelée le matin? Merci d’avance!". Farid lui répond et donne ses prévisions.

Salut Nathalie! Ces prochains jours, cela ne s’annonce pas top mais tout ne sera pas à jeter. On attend pas mal de giboulées ce jeudi et le retour de la neige en haute Ardenne. Vendredi pourrait marquer une pause avec un temps sec une bonne partie de la journée puis le retour d’une perturbation en deuxième partie d’après-midi voire début de soirée sur l’est. Samedi, un régime d’averses prendra le relais et il y a l’espoir de bonnes éclaircies voire encore plus dimanche. Pour le ciel bleu, on a besoin d’un anticyclone continental et un flux d’est, ce qui n’est pas en vue ces prochains jours.

Et pour le reste du pays?

Les averses continueront de débouler sur une grande partie centrale et sur l’est du pays épargnant un peu la frontière française. Avec le mercure en baisse et le passage d’une poche très froide d’altitude, je crains le retour de la neige au-delà de 400 m voire même quelques cm au-delà de 550 m en fonction de la trajectoire des averses. Plus bas, ça sera compliqué mais avec l’intensité, il est possible d’observer ponctuellement 1 à 3 cm vu les fortes giboulées attendues.

Fin de matinée, le flux va pivoter et le Hainaut tout comme les autres régions sera également touché par des giboulées! Un saupoudrage sera possible en fonction de la trajectoire des ondées et l’isothermie! En tout cas, il faudra bien se couvrir car il ne fera plus que 2 à 4°C au meilleur de l’après-midi et le vent soufflera fort de secteur nord-ouest.

Le soir, on aura toujours des ondées sur le centre du pays dont le Hainaut et certainement quelques surprises surtout dès les premières hauteurs en dessous de 150 m! La neige recouvrira fin de journée les sommets avec une couche de 1 à 4 cm selon les averses.