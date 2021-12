Inquiétude des agences de voyages: "N’annulez pas vos vacances!"

Le secteur des agences de voyages est pris en tenaille entre les clients stressés et les mesures changeantes. Explications de l’UPAV.

"Ce n’est pas un mouvement de panique. Davantage de la lassitude et un fort énervement à cause des changements de règles, dit Anne-Sophie Snyers, secrétaire générale de l’union professionnelle des agences de voyages (UPAV). On doit toujours rester au fait de l’actualité, pour renseigner les agences, et anticiper les étapes décidées au Codeco." C’est d’autant plus important d’anticiper que les Codeco sont suivis d’une baisse des ventes, pendant deux semaines.

L’outil du frein d’urgence européen

Mais par rapport au début de la crise, l’Europe a mis de bons outils en place, comme le frein d’urgence. "Avant, les pays décidaient de couper les ponts unilatéralement avec certains pays, en fonction du taux de contamination ou de l’émergence d’un nouveau variant. Mais maintenant, quand des pays comme la France, la Belgique, l’Italie ou les Pays-Bas décident de suspendre les vols en provenance de l’Afrique australe, ils doivent informer l’Union européenne dans les 48 heures avant la mise en place de l’interdiction. Ça permet à l’Europe de décider d’harmoniser ou non. C’est une vraie amélioration par rapport à l’an dernier."

L’Europe a décidé de ne plus fermer ses frontières. "Cela génère moins de stress. Mais le Maroc a décidé de tout couper en 24 heures… C’est arrangé aujourd’hui pour les personnes qui sont parties avec des agences et des tour-opérateurs. Ils peuvent terminer leur séjour tranquillement… Il a juste fallu négocier pour pouvoir faire atterrir les avions, parce que tout était fermé."

«N’annulez pas!»

Le message que fait passer Anne-Sophie Snyers, c’est de ne surtout pas annuler ses vacances, si on part avec un professionnel du tourisme " car on trouve toujours des solutions. Certaines personnes veulent annuler leurs vacances au ski en France parce qu’ils doivent porter un masque… ce n’est pas une raison pour annuler! On a aussi des gens qui commencent à vouloir annuler leurs vacances de Pâques. Nous, on doit vraiment essayer de les rassurer. On déconseille aussi certaines destinations: un client voulait aller en Guadeloupe, son agence l’en a dissuadé, car la situation est vraiment trop compliquée."

Si l’harmonie est meilleure au niveau européen, elle n’est pas toujours au top au niveau belge: "Prenez les voyages scolaires. Ils sont annulés jusqu’aux vacances de carnaval chez les francophones, mais seulement jusqu’au 20 décembre en Flandre. Donc on peut avoir des élèves qui partent et d’autres qui restent, dans un même bâtiment à Bruxelles…"

On espère l’aide fédérale

"Il n’y aura plus de fermetures, donc on n’aura plus de subsides. On espère pouvoir conserver le chômage temporaire et le droit passerelle pour le 1er trimestre 2022. On sera fixés la semaine prochaine. "

Le secteur a été touché: il y a eu de nombreux départs, des démissions, des burn-outs. "Mais c’est un métier de passionnés, beaucoup s’accrochent, dit la secrétaire de l’UPAV. Les patrons jonglent pour assurer la rentabilité de leur établissement, en restant avec 30 à 40% de personnel."