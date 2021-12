"On a encore annulé nos sports d’hiver à cause du Covid-19"

Aller skier en Suisse, c’est galère, depuis deux ans. Stefan et sa bande d’amis doivent annuler cette année encore. Témoignage.

Stefan ne désespère pas de skier cet hiver… mais en France, plus tard. D.R. Cela fait 18 ans que ça dure: Stefan et ses amis se retrouvent un an sur deux pour les sports d’hiver. C’est l’occasion de revoir Pierre et Sophie, un couple belge de kinésithérapeute exilé en Suisse. Les cinq familles amies louent un chalet à la montagne et vivent une semaine à vingt sous le même toit, partageant des expériences sur les pistes, des soirées de jeux société ou des repas concoctés collectivement.

"On a déjà dû annuler l’année passée, se souvient Stefan. La décision est tombée à peu près au même moment: fin 2020, on nous annonçait que le nombre de personnes sous le même toit était limité à dixen Suisse." Pas question d’exclure l’une ou l’autre famille, le groupe décide de passer son tour comme un seul homme. La propriétaire du chalet accepte de reporter l’acompte pour un séjour au même endroit, un an plus tard.

Le ski, incompatible avec la quarantaine

Et ils y ont cru. Ils ont recommencé à raconter le best of des anecdotes amusantes aux sports d’hiver, ont tenté de convaincre d’autres amis réfractaires de se joindre à eux… Jusqu’à ce que ce que la Suisse annonce le 26 novembre que les personnes en provenance de Belgique doivent se soumettre à un test négatif et à une quarantaine.

"Rester dix jours en quarantaine alors qu’on part skier une semaine, c’était l’annulation assurée", dit Stefan. Mais là où la pilule est un peu amère, c’est que les pays limitrophes ne sont pas soumis à cette règle, notamment parce qu’une partie du personnel soignant habite en France. Donc l’excuse du variant omicron détecté en Belgique a des allures de deux poids deux mesures.

On récupère la caution

C’est Sophie, en Suisse, qui a décidé hier matin que l’attente ne pouvait plus durer pour le groupe d’amis. "On pouvait attendre de voir si la Suisse allait assouplir ses mesures. Mais c’était fort improbable." Elle a tranché en demandant de récupérer la caution. "La propriétaire a accepté de nous rembourser, dit Sophie. Le secteur est heureusement très soutenu par la confédération, qui a déjà dépensé environ 15 milliards de francs depuis le début de la crise Covid. La propriétaire ne perdra pas sa chemise… enfin, pas complètement. "

Stefan passera donc la nouvelle année 2022 en Belgique, avec philosophie. Il se dit qu’il pourra peut-être quand même assouvir sa soif de neige en 2022. "On pourrait partir plus tard, en France. On verra au carnaval ou à Pâques." Mais pour une organisation de dernière minute, il partira juste avec sa femme et les enfants.

Côté Suisse, Sophie se dit aussi qu’ils skieront tous ensemble l’année prochaine… ou la suivante. "À force, les enfants grandissent, étudient, travaillent. On avait déjà dû compléter le groupe cette année, en ajoutant des personnes hors familles. Donc on prendra un gîte plus petit, et on restera entre vieux " rit-elle.

Par contre, si la Suisse persiste dans son attitude de fermeture, Sophie ne pourra une fois de plus pas passer le réveillon de Noël avec sa famille à Bruxelles. " Ça fait deux ans qu’on n’a plus fêté Noël ensemble. Et Pierre n’a vu sa maman qu’une fois l’an dernier. Mais on ne peut pas se permettre une quarantaine de dix jours en retournant en Suisse."

EN FRANCE

Un Covid Safe Ticket qui a besoin d’une 3e dose pour être valide

Le pass sanitaire, donc votre Covid Safe Ticket, est nécessaire pour emprunter les remontées mécaniques sur les pistes de ski. De même, il faut l’avoir au restaurant, bistro, musée, etc. Le problème, c’est que le pass sanitaire est conditionné à la troisième dose dès le 15 décembre pour les seniors. Donc, si votre âge est supérieur à 65 ans et que vous n’avez pas reçu votre dose de booster, votre QR code ne sera pas valide.

Le booster est aussi requis chez les personnes qui ont reçu une dose unique du vaccin Johnson & Johnson avant le 15 mai 2021. Mais attention, à partir du 15 janvier, c’est toute la population de plus de 18 ans qui devra être "boostée". Les étudiants qui partent après la session de janvier et les familles qui partent aux vacances de carnaval devront avoir reçu une injection supplémentaire au maximum sept mois après la 2e dose pour conserver leur pass sanitaire.

Le certificat de rétablissement, pour ceux qui ont fait le Covid, est valable si l’infection date de plus de 10 jours et moins de 6 mois.