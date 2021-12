Ibrahimovic revient sur son clash avec Lukaku: "Tu vas voir qu'il m'a vraiment envoyé un rite"

Le Suédois a évoqué sa rivalité avec le Diable rouge dans une longue interview.

Interrogé par le Corriere della Serra, Zlatan Ibrahimovic a abordé de nombreux sujets, y compris sa rivalité avec Romelu Lukaku. Celle-ci date de leur période commune à Milan et a connu plusieurs rebondissements durant les derbys qui opposaient l'Inter et le Milan AC. Les deux hommes avaient même eu un énorme clash durant un derby qui s'était conclu par l'exclusion de Zlatan et la victoire de l'équipe de Romelu.

Si les deux attaquants évoluent dans des compétitions différentes depuis le transfert du Belge à Chelsea, la rivalité semble toujours bien présente: "J'ai un compte en suspens avec lui", annonce ainsi Ibrahimovic. Et de revenir sur ce clash qui avait fait énormément parler en Italie, jusqu'à l'apparition d'une fresque devant San Siro: "Il m'avait attaqué sur le plan personnel. Il est convaincu d'être un fuoriclasse, il a un grand égo, et il est très fort. Je l'ai attaqué sur son point faible: les rites de sa mère. Il a perdu la tête."

Pour autant, le Suédois semble commencer à croire qu'il est vraiment pris pour cible par la maman de Romelu: "On a perdu ce derby, je me suis blessé ensuite et plein de choses bizarres sont arrivées. Tu vas voir que Lukaku m'a vraiment envoyé un rite... J'ai demandé à des amis croyants de prier pour moi" a-t-il lâché en guise de conclusion.