Covid: vous devez désormais renseigner vos contacts à risque via masanté.be

Dès demain, les personnes ayant été testées positives au coronavirus pourront elles-mêmes renseigner en ligne, via masanté.be, les contacts à haut risque qu’elles ont eus.

Ce nouveau système, avec aussi des changements dans les règles de quarantaine et de dépistage, devrait permettre de réduire la charge des centres d’appel (contact tracing) et des médecins généralistes. Le ministre de la Santé publique Frank Vandenbroucke et le Commissariat Corona du gouvernement ont précisé ces nouvelles règles mercredi lors d’une conférence de presse.

Samedi, les ministres de la Santé des différents niveaux de pouvoir, réunis en conférence interministérielle, s’étaient accordés sur le principe d’un seul test lors de la quarantaine des personnes vaccinées qui ont appris avoir eu un contact à haut risque avec une personne positive au coronavirus. Après concertation avec le terrain, entre autres les médecins généralistes, ce changement a été fignolé dans les derniers jours.

Dès demain, une personne testée positive au coronavirus est invitée à renseigner elle-même les contacts à haut risque (plus de 15 minutes, sans masque ou distanciation) qu’elle a eus, via la plateforme masanté.be. En passant par le site, et plus par les centres d’appels surchargés, l’envoi des codes de test aux personnes concernées devrait être accéléré, a expliqué Carole Schirvel, commissaire corona adjointe. Quelqu’un qui a eu un contact à haut risque avec une personne positive recevra donc automatiquement deux codes de test, "par SMS ou par mail", avec aussi un lien vers un certificat de quarantaine. La personne doit immédiatement se mettre en quarantaine, mais la suite dépend de son statut de vacciné ou non vacciné.