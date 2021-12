10 idées cadeaux pour les fans de nouvelles technologies, de 23€ à 399€

Découvrez notre sélection de cadeaux high-tech à placer sous le sapin des fêtes 2021.

Le monde des nouvelles technologies est une réserve inépuisable d’idées cadeaux pour les fêtes de Noël et du Nouvel an. Peu importe votre budget, il n’est pas nécessaire de se ruiner pour faire plaisir à un proche qui aime les objets connectés, les jeux vidéo, les appareils mobiles…

Du plus insolite au plus pratique, il y en a pour tous les goûts, toutes les bourses, comme le montre notre sélection ci-dessous.

1. Zelda en miniature

The Legend of Zelda Game & Watch. Prix: 49,99€.

Réplique des petits jeux électroniques populaires dans les années 80, la console nostalgique The Legend of Zelda Game & Watch abrite trois anciens Zelda (NES, Game Boy) et un titre insignifiant. En 2020, Nintendo avait déjà miniaturisé Super Mario de la sorte.

2. La prise connectée

Konyks Priska Max Easy. Prix: 23€.

Piloter une prise électrique depuis son smartphone, c’est la promesse de cette petite Konyks Priska Max Easy qui se connecte à votre Wi-Fi. Via l’application dédiée, il est possible de programmer la plage horaire pendant laquelle la prise sera active ou non.

Cette prise permet aussi de mesurer la consommation électrique des appareils qui sont branchés dessus. Internet

3. La bougie sonore

Sony LSPX-S3. Prix: 279€.

Sony livre une enceinte connectée résolument atypique qui mise sur un son cristallin et un éclairage inspiré d’un chandelier. Le tube en verre assure la diffusion de vos musiques à 360 degrés. À activer via l’application, les modes Chandelle illuminent votre environnement.

4. Le coach élégant

Fitbit Luxe. Prix: 148€.

Discret et plus élégant que nombre de ses concurrents, ce bracelet connecté se couple à votre smartphone à l’heure d’enregistrer et d’analyser vos activités sportives, votre sommeil, votre rythme cardiaque. L’application se fait fort de présenter les résultats clairement.

Petit bémol, il faut souscrire un abonnement pour bénéficier des fonctions et des mesures les plus évoluées de la Fitbut Luxe. Internet

5. L’écran hors norme

Huawei MateView GT. Prix: 399€.

Contraint de délaisser le smartphone, Huawei essaie notamment de se refaire une santé dans les moniteurs pour ordinateur. Avec son format panoramique et sa diagonale de 34 pouces (86,36 centimètres), ce MateView GT fait mouche dans les jeux, la retouche photo, la vidéo…

Ce moniteur XXL au ratio 16/9e existe aussi dans une parfois qui intègre une petite barre de son à l’avant de son pied. Internet

6. La mini caméra

Insta360 GO 2. Prix: 284€.

C’est une toute petite caméra d’action atypique qui tient dans le creux de la main. Compacte, légère et étanche, l’Insta360 GO 2 est associée à une application qui simplifie les opérations de montage de la vidéo finale. Idéal pour les débutants.

7. La bouilloire sous contrôle

Xiaomi Mi Smart Kettle Pro. Prix: 53€.

Les fabricants connectent tout ce qui leur tombe sous la main et jamais on n’aurait pensé qu’une bouilloire électrique connectée puisse présenter un intérêt. Pourtant, l’application permet par exemple de maintenir l’eau de la Xiaomi Mi Smart Kettle Pro à une température très précise.

8. L’impression express

Fujifilm Instax Link Wide. Prix: 149€.

Facile à glisser dans un sac ou un bagage, cette petite imprimante vous propose de transférer sur papier photo les images transmises en Bluetooth par votre smartphone. Taille de la photo imprimée: 6,2 centimètres de large, 9,9 centimètres de long. Coût: 1€ le cliché.

9. Le stockage d’appoint

WD My Passport SSD 1 To. Prix: 151€.

Ce disque dur portable marie la rapidité de la technologie SSD, la générosité de l’espace de stockage et un format compact. Il sera facile de l’emmener systématiquement partout avec vous, du domicile au bureau, dans la poche d’une veste ou dans un sac.

Comme c’est souvent le cas avec les disques durs externes, le câble de connexion est un peu court. Internet

10. Le donjon virtuel

Descent Légendes des Ténèbres. Prix: 159€.

Pour progresser dans les donjons du jeu de plateau Descent Légendes des Ténèbres, il est nécessaire d’installer une application qui gère les ennemis, l’évolution de la carte, l’inventaire de vos héros. Sur la table, le labyrinthe prend vie via des tuiles et des éléments de décors en 3D comme des coffres et des arbres.