Panini Belgique a dévoilé son 50e album pour la Pro League

Panini Belgique a présenté son 50e album dédié à la Pro League mercredi au Centre national du football à Tubize. Une édition anniversaire qui veut renforcer son interactivité et récompenser les plus grands amateurs d’autocollants.

L’album Panini 2021-2022 de la Pro League reprend toutes les équipes de D1A, D1B et la Super League féminine pour un total de 732 autocollants répartis en 72 pages. Pour ce 50e anniversaire, l’album comptera aussi deux parrains avec Paul Van Himst et Éric Gerets. "Wilfried Van Moer devait être notre troisième parrain mais il est malheureusement décédé quelques jours après notre premier contact", a confié Pierre François, le CEO de la Pro League.

En plus des habituels autocollants de joueurs et d’entraîneurs, Panini a décidé d’apporter quelques nouveautés en plaçant les logos des clubs sur un fond brillant et doré. Des autocollants des 50 couvertures d’album ont été produites tout comme ceux de chaque équipe championne de Belgique depuis la saison 1972-1973. Panini a également désigné le Onze d’Or des 50 dernières années et les autocollants seront aussi disponibles dans les pochettes.

Panini a également renforcé son interactivité grâce à son partenariat avec Eleven Sports, détenteur des droits TV de la Pro League. Les fans pourront scanner un QR-code pour retrouver toutes les informations sur leur équipe favorite. De plus, un deuxième QR-code a été ajouté pour offrir aux fans un accès à la base de données de Panini qui contient plus de 24.000 autocollants.

Quel est le plus beau maillot?

Un partenariat avec Eleven Sports qui permettra aussi aux fans de voter pour le plus beau maillot de ces 50 dernières années. "Nous avons demandé à chaque club de choisir ses plus beaux maillots. Les fans pourront voter du 6 décembre au 31 janvier", a précisé Jeroen Vermeiren, responsable marketing d’Eleven Sports.

Les fans de Panini auront aussi la chance d’être récompensés pour leur fidélité avec des cadeaux glissés dans certaines pochettes. "1000 Silver Tickets offriront un mois d’abonnement gratuit à Eleven Sports et 10 Gold Tickets permettront de gagner un an d’abonnement à Eleven Sports", a souligné Thierry de Latre du Bosqueau, patron de Panini Belgique. "De plus, 36 Golden Duo Tickets seront aussi disponibles et offriront deux tickets pour le match de votre choix en Pro League. Nous avons également un partenariat avec le groupe Press Shop qui offrira un ballon de football Panini à chaque personne qui se présente avec un album complet."

L’album Panini sera disponible dès la semaine prochaine au prix de 2,90 euros. Une édition spéciale ‘hard cover’sera elle vendue à 5,90 euros. Chaque pochette, qui contient 5 autocollants, coûtera 0,80 euro. Le ‘starter pack’avec l’album et dix pochettes sera lui disponible pour 10 euros.