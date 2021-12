Réouverture d’un centre de vaccination au stade Lotto Park à Anderlecht

La commune d’Anderlecht a inauguré mercredi un centre de vaccination sur le site du stade Lotto Park, accessible par la place De Linde, en partenariat avec le Royal Sporting Club d’Anderlecht (RSCA) et avec le soutien de la Commission Communautaire Commune (COCOM).

À cette occasion, le bourgmestre Fabrice Cumps s’est fait délivrer sa 3e dose au matin, de même que le représentant du club sportif David Steegen.

C’est face à la situation sanitaire particulièrement préoccupante et à la mise à disposition des troisièmes doses que la décision d’ouvrir le centre a été prise. "La vaccination reste un moyen primordial pour nous sortir de cette crise", souligne Fabrice Cumps. "C’est pourquoi toutes les énergies communales et du RSCA sont mobilisées pour ce nouveau projet d’ampleur".

Le centre peut assurer la vaccination de 5.000 personnes par semaine. Ce rythme est garanti jusqu’à fin mars. La fermeture du lieu sera par la suite évaluée en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.

Peter Verbeke, directeur du club sportif, relève que "le RSC Anderlecht prend ses responsabilités en mettant le Lotto Park à disposition afin d’activer la nouvelle campagne de vaccination. Nous sommes heureux de pouvoir contribuer à la protection des Bruxellois".

Un centre de vaccination avait déjà été mis en place dans le stade au printemps dernier. Il avait fermé ses portes le 27 août.

Par rapport à l’ancienne installation, l’espace d’accueil du public a été élargi. Le centre fonctionnera avec des lignes de vaccination sur rendez-vous via l’agenda électronique BruVax (du lundi au jeudi de 8h30 à 16h30 et le vendredi de 12h30 à 20h30) et sans rendez-vous (du lundi au jeudi de 8h30 à 14h30 et le vendredi de 12h30 à 18h30).