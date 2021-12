Le prince Laurent a perdu 32 kg en deux ans: "Je me sens mieux que jamais"

Le frère cadet du roi Philippe a fondu depuis deux ans. Et ce, grâce à un régime qu’il suit avec rigueur.

À peine guéri du Covid qu’il a contracté il y a un mois, le prince Laurent s’est livré sur son impressionnante perte de poids dans le magazine flamand "Humo".

"Pendant mon régime, je mangeais un peu le matin et l’après-midi, mais peu ou pas du tout le soir, explique celui qui est passé de 134 kg à 102 kg. Parfois, j’avais envie de manger mes oreillers de faim, mais j’ai persévéré, car j’avais vraiment besoin de me débarrasser de ces kilos excédentaires."

Se limitant par exemple désormais à des assiettes de pâtes de 50 grammes contre 300 grammes auparavant, le prince Laurent explique aussi vivre plus sainement depuis quelques mois: "Je marche davantage et, parfois, je fais même du vélo."

Convaincu que "le surpoids est très mauvais pour la santé", le fils d’Albert et Paola dit se sentir "mieux que jamais". C’est qu’il connaît mieux que personne les efforts qu’il a consentis pour maigrir.

"Les gens viennent me voir et me disent: "Vous avez tellement maigri…", explique-t-il dans les colonnes du magazine "Humo". Mais ensuite, je me demande ce qu’ils pensaient de moi avant. Il y a quatre jours, une dame m’a dit que j’étais laid et gros avant. Et je pense qu’elle n’a pas tort. Ce n’est pas difficile à entendre car c’est simplement la vérité."