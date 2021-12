Mouscron: dans le poteau de l’avenue de Rheinfelden

Un accident impliquant un seul véhicule s’est produit ce mercredi matin à l’entrée du parking de La Grange.

Ce mercredi matin, un conducteur circulant rue du Stade s’est engagé dans l’avenue de Rheinfelden.

En tournant en direction de la gare, son virage fut trop large et le véhicule a terminé violemment dans un poteau d’éclairage.

L’homme d’un certain âge est seul en cause et la raison de cet accident reste à expliquer.

Un SMUR et une ambulance lui ont prodigué les premiers soins avant de l’emmener en observation vers le CHM sur le coup de 11 heures. Ses jours ne sont pas en danger, il est surtout choqué de l’accident survenu.

L’accident s’est produit à l’entrée du parking menant à La Prairie notamment. EdA

La police de Mouscron est descendue afin de procéder aux constatations d’usage tandis que le balisage des pompiers est aussi intervenu.