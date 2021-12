"The Rookies": le projet de la police pour renforcer ses liens avec la jeunesse

La police souhaite renforcer ses liens avec la jeunesse via le lancement mercredi de son projet "The Rookies" (les jeunes recrues en anglais).

Pour sa première édition, ce projet vise à faire découvrir aux jeunes le travail des différentes unités de la police fédérale.

Entre janvier et juillet 2022, des jeunes âgés entre 14 et 18 ans pourront prendre part le mercredi après-midi à une activité et ce, une fois par mois. Ils auront, par exemple, l’occasion d’accompagner une mission de la police de la route ou de plonger dans le quotidien de la police technique et scientifique.

"En plus de ces activités, les ‘Rookies’ participeront à des événements comme le village policier lors de la fête nationale du 21 juillet", peut-on lire dans un communiqué de presse publié mercredi.

Des rencontres seront également organisées à Bruxelles dans les bureaux de la police. Avec ce projet, la police entend renforcer ses liens avec les jeunes, mais aussi les sensibiliser à des problématiques de société comme la violence, le racisme ou encore le harcèlement.

Un total de 30 jeunes néerlandophones et francophones seront sélectionnés sur la base de leur dossier d’inscription. Ouvertes dès mercredi jusqu’au 21 décembre prochain, les inscriptions peuvent se faire en ligne via le site de la police.