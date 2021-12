Un dépôt de GLS à Puurs mis sous scellés pour infractions sociales

Une opération de contrôle de l’inspection sociale est en cours ce mercredi matin dans un dépôt de l’entreprise de livraison de colis GLS, à Puurs-Sint-Amands dans la province d’Anvers.

Plusieurs infractions ont déjà été constatées et le dépôt a été placé sous scellés, indique l’auditeur du travail Gianni Reale.

L’inspection sociale a déjà identifié 33 infractions au travail à temps partiel, trois travailleurs non déclarés et une personne en séjour illégal. L’auditeur du travail communiquera plus tard dans la journée les conclusions de l’opération mais a déjà placé le dépôt sous scellés.