"Koh-Lanta: la légende": voici les quatre premiers finalistes

Les premiers participants à l’épreuve d’orientation de "Koh-Lanta: la légende" sont connus.

La saison "All Stars" de "Koh-Lanta" (TF1) a pris un tournant hier soir. En effet, après 12 épisodes, les derniers aventuriers sont rentrés dans le vif du sujet en prenant part à la dernière épreuve éliminatoire avant l’orientation.

Retour sur les faits marquants du 13e épisode de "Koh-Lanta: la légende".

1 Le confort pour trois aventuriers

Les six derniers candidats encore en lice ont été répartis en deux équipes à l’occasion de l’épreuve de confort de ce mardi soir. Laurent, Sam et Ugo faisant face à Claude, Jade et Phil.

Objectif: tenir le plus longtemps possible, en position de l’étoile, entre deux poutres en bois.

Grâce à Jade et Phil, les deux derniers à résister, l’équipe de Claude remporte le confort.

2 Alix sauve sa peau

Éliminée du conseil lors du dernier épisode, Alix rejoint Christelle et Loïc sur l’île des bannis.

Bien décidée à prouver qu’elle mérite sa place dans l’épreuve d’orientation, la jeune femme élimine définitivement ses deux rivaux dans une épreuve couperet.

Encore une victoire sur l’île des bannis et Alix pourra tenter sa chance à l’orientation.

3 Sam éliminé avant le conseil

À l’approche de la finale de "Koh-Lanta: la légende", le présentateur Denis Brogniart annonce que l’épreuve d’immunité sera éliminatoire.

Alors que Claude remporte sa 22e victoire individuelle dans le jeu et s’assure par la même occasion une place pour l’orientation, Sam, dernier, est éliminé.

Heureusement pour le jeune aventurier, rien n’est encore perdu puisqu’il rejoint l’île des bannis où il peut encore se qualifier pour la finale.

4 Ugo éliminé au conseil

Le conseil de ce mardi a été marqué par le coup de bluff de Phil qui a sorti un faux collier d’immunité… et voté contre Ugo.

Éliminé par ses compagnons de route, Ugo quitte la troupe et rejoint l’île des bannis.

Conséquence: Jade, Claude, Laurent et Phil sont les quatre premiers finalistes de ce "Koh-Lanta: la légende".